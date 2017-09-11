Palandöken; Tedbirler ekonomiye can suyu oldu

ANKARA – Ekonomik büyüme hızının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 çıkmasının ekonominin doğru yolda olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2016 sonunda alınan tedbirler etkisini gösterdi ve büyüme hızı iki çeyrek boyunca yüzde 5’in üzerine çıktı. Bu gidişatı sürdürebilmek için alınan tedbirleri sürdürmeye devam etmeliyiz” dedi.



-“VERGİ İNDİRİMİ VE KREDİLER BÜYÜMEDE ROL OYNADI”

2016 yılının Aralık ayında yapmış olduğu açıklamada büyüme hızının 2017’de artacağını iddia ettiklerini ifade eden Palandöken, “2016 yılında vergi indirimleri ve kredi kullandırılması gibi tedbirlerin 2017 yılına son derece olumlu yansıyacağını ve büyüme hızını artıracağını öngörmüştük. Büyüme hızının iki çeyrektir yüzde 5’in üzerinde olmasından ve TESK olarak yaptığımız tahminlerin tutmasından mutluyuz. Bu tedbirleri yapılandırma yeni teşviklerle farklılaştırarak sürdürürsek yılın kalan yarısında daha da hızlı büyüyebiliriz. Türkiye ekonomisi yeterince güçlü ve yüzde 5’in üzerinde sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacak kapasiteye fazlasıyla sahip” sözlerine yer verdi.



-“G20 ÜLKELERİ ARASINDA İLK 3’DEYİZ”



Yüzde 5,1 oranındaki büyüme hızıyla ikinci çeyrekte, Çin ve Hindistan’ın ardından G20 ülkeleri arasında 3. sırada bulunduğumuzun altını çizen Palandöken, “Yüzde 5,1 oranındaki büyüme hızıyla gelişmekte olan ülkelerin ortalamasını yükselten bir noktadayız. Bu büyüme oranı Türkiye’ye olan yatırımları da artıracak ve önümüzdeki dönemlerde daha da artmasına neden olacaktır. Ancak, kalıcı büyüme hızının sağlanabilmesi için yatırımların ve istihdamın da mutlaka artması gerekiyor. Nitekim vergi indirimi ve kredi kolaylıkları gibi politikalar, büyüme hızını canlandırmak için son derece olumlu yöntemlerdir. Ancak büyüme hızının sürdürülebilir bir düzeyde tutulabilmesi için yatırımların ve istihdamın mutlaka artması gerek. Etkin bir vergi ve teşvik politikası, yatırımları ve istihdamı artıracaktır. Ayrıca esnaf ve sanatkar desteklenmeye devam edilmelidir. Esnaf ekonominin motorudur” şeklinde konuştu.