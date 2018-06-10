Parayı bulan Türkiye'den kaçıyor



Dünya'da parası olanların ülkelerini terk edenlerin sayısı hızla artıyor. Listeye 12 bin kişi ile Türkiye 1. sıradan girdi. Kazandığı ülkeye vefa duygusu beslemeden kaçan yeni yetme zenginlerin hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği raporda belirtilmiyor. Söz konusu oran 2015 yılında sadece bin kişi olarak biliniyordu.

Son Dakika Haberler, Bu konuda 2016 yılında Global Health Review tarafından hazırlanan bir başka rapora göre Türkiye, milyoner kaybında yüzde 500 artışla ilk sırada yer almıştı. Türkiye 2016 yılında en az 14 bin yüksek gelirli vatandaşını başka ülkelere 'Göç' vererek kaptırmıştı. Brezilya'dan 8 bin, Türkiye'den ise 1 milyon dolar üzerinden mal varlığına sahip 6 bin kişi farklı ülkelere yerleşti. PRNet ve Global Health Review raporlarına göre son iki yılda 26 bin dolar milyoneri Türkiye'yi terk etmiş görünüyor.



Türkiye'de hesabında 1 milyon dolar ve üstü para bulunan mudilerden 12 bin kişinin bir başka ülkeye göç ettiği ortaya çıktı. Yeni Dünya Zenginlik Raporu’na göre son iki yılda Türkiye’yi terk eden milyoner sayısı 12 bine ulaştı. Bu sayı 2015'te bin kişiydi.

Son 2 yıl içerisinde hesabında 1 milyon dolar ve üzeri miktar bulunan mudilerden 12 bini Türkiye'den göç etti. Türkiye'den taşınan milyonerlerin sayısının toplama oranı yüzde 12 olurken, Venezuela Endonezya, Nijerya, İngiltere, Rusya, Fransa ve Brezilya da göç veren ülkeler de başı çekiyor

PRNet tarafından hazırlanan raporda geçen yıl Türkiye’yi terk eden milyoner sayısının toplam milyonerlere oranı yüzde 12 olarak saptandı. Bu oran, ülkesini terk eden milyonerler sıralamasında, Türkiye'yi büyük ekonomiler arasında birinci sıraya yerleşti

Venezuela ise milyonerlerin yüzde 16’sını kaybederek küçük hiperenflasyon ekonomisine sahip ülkeler arasında Türkiye’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.



Raporda, dünya üzerinde servetleri 1 milyon doların üzerinde bulunan 15 milyon kişi olduğu tespit edilirken, bunlardan 100 bini geçen yıl ülkelerini değiştirdi.

Milyonerlerin en çok terk ettiği şehirlerin başında; Jakarta (Endonezya), Lagos (Nijerya), Londra ( İngiltere), Moskova ( Rusya), Paris ( Fransa) ve Sao Paulo (Brezilya) yer alırken, İstanbul da bu sıralamada yer alıyor.

Milyoner göçünden kazanç elde eden ülkeler ise; Avustralya, ABD, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Karayipler, İsrail, İsviçre, Yeni Zelanda ve Singapur.