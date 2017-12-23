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Pasaport harçları ne kadar oldu? 2018 pasaport harçlarına zam geldi

2018 pasaport fiyatlarına zam geldi. Yüzde 14.47 oranındaki zamla birlikte 1 yıllık pasaport harç miktarı 201 TL'ye çıktı. 4-10 yıllık pasaport harç fiyatları ise 657 TL oldu.

Pasaport harçları ne kadar oldu? 2018 pasaport harçlarına zam geldi

2018 pasaport fiyatlarına zam geldi. Yüzde 14.47 oranındaki zamla birlikte 1 yıllık pasaport harç miktarı 201 TL'ye çıktı. 4-10 yıllık pasaport harç fiyatları ise 657 TL oldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:40
Pasaport harçları ne kadar oldu? 2018 pasaport harçlarına zam geldi

Pasaport harçları ne kadar oldu? 2018 pasaport harçlarına zam geldi

Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar için hazırlanması gereken temel evrakların başında yer alan pasaporta sahip olmak, 2018 yılından itibaren biraz daha masraflı olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber pasaport harçlarına gelecek olan zam da şekillendi.
Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak. Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137,50 TL, 1 senelik; 201,30 TL, 3 senelik; 465,50 TL, 4-10 senelik; 657,40 TL.


Zamlar 2018’den itibaren geçerli


Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak. Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ancak 2018'e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmeye devam edecek. Artan pasaport harçlarının seyahat edecek olan vatandaşları etkilemesi beklenirken, konuyla ilgili bilgi veren www.biletler.com Müşteri İlişkileri Yöneticisi Yasin Canlı, "Elbette ki bu artış pek çok yolcuyu da etkileyecek. Ancak ister uçakla yurt dışına gidip gelen ister otobüsler ile ülkemize giriş çıkış yapan vatandaşlarımızın sayılarında azalma olmaz. Şu anki hareketlilik gelecekte de sürecektir" dedi.

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