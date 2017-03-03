Pasaport kalktı 1 milyon turist bekleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’da görev yapan ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. Sektörel konuların ele alındığı buluşmada özellikle turizme yönelik değerlendirmelerde bulunan Çetin, Rus turizm pazarındaki yükselişin İsrail ve Ukrayna pazarı ile pasaport kalktı, 1 milyon kişi bekleniyor destekleneceğini söyledi.Rusya’dan gelen rezervasyon haberlerinin sevindirici olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Çetin,diye konuştu.Turizmde özellikle Almanya pazarında sıkıntı olduğunu dile getiren Çetin “dedi.İsrail ve Ukrayna turizm pazarına ilişkin rakamlar aktaran Çetin, şöyle devam etti:dedi.