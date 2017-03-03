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Ekonomi:
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03 Mart 2017 Cuma 17:01

Pasaport kalktı 1 milyon turist bekleniyor

   Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’da görev yapan ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.

Pasaport kalktı 1 milyon turist bekleniyor
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Pasaport  kalktı 1 milyon turist bekleniyor

   Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’da görev yapan ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. Sektörel konuların ele alındığı buluşmada özellikle turizme yönelik değerlendirmelerde bulunan Çetin, Rus turizm pazarındaki yükselişin İsrail ve Ukrayna pazarı ile pasaport kalktı, 1 milyon kişi bekleniyor destekleneceğini söyledi.Rusya’dan gelen rezervasyon haberlerinin sevindirici olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Çetin, “Rus pazarındaki hareket turizm rakamlarını yukarı çekecek. Yaptığımız ilk çalışmalara göre bu pazarda 3 milyon seviyesini geçeriz. Tabi Allah’tan başımıza bir iş gelmezse” diye konuştu.
    Turizmde özellikle Almanya pazarında sıkıntı olduğunu dile getiren Çetin   “Özellikle Almanya’da sıkıntı var. Hollanda stabil, İngiltere yükseliyor. Avrupa’daki asıl yansımaları ise fuarlarda göreceğiz. Her şeye rağmen umutlu olmalı ve çok çalışmalıyız” dedi.
   İsrail ve Ukrayna turizm pazarına ilişkin rakamlar aktaran Çetin, şöyle devam etti: “İsrailli turist oranını 280 binlere kadar çıkarmıştık. Şimdiki hedefimiz 400 bin. Ukrayna’da ise 1 milyona kadar ulaşabiliriz. Çünkü pasaportla gelen kişi sayısı 572 bin civarındaydı. Pasaport zorunluluğu kalkarsa bu rakam 2 katına çıkar.” dedi.
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Vize Kalktı
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