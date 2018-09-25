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Pazarda fiyatlar çıldırdı, vatandaş şaşkına döndü

Türkiye'nin en ucuz semt pazarlarının kurulduğu Ege Bölgesi'nde fiyatlar vatandaşı şoke ediyor. Pazar esnafı da fiyatların yüksekliğinden yakınırken, etiketlere ürünlerin kilosu yerine yarım kilo fiyatlarını yazmaya başladı..

Pazarda fiyatlar çıldırdı, vatandaş şaşkına döndü

Türkiye'nin en ucuz semt pazarlarının kurulduğu Ege Bölgesi'nde fiyatlar vatandaşı şoke ediyor. Pazar esnafı da fiyatların yüksekliğinden yakınırken, etiketlere ürünlerin kilosu yerine yarım kilo fiyatlarını yazmaya başladı..

25 Eylül 2018 Salı 17:22
Pazarda fiyatlar çıldırdı, vatandaş şaşkına döndü

Pazarda fiyatlar çıldırdı, vatandaş şaşkına döndü


Türkiye'nin en ucuz semt pazarlarının kurulduğu Ege Bölgesi'nde fiyatlar vatandaşı şoke ediyor. Pazar esnafı da fiyatların yüksekliğinden yakınırken, etiketlere ürünlerin kilosu yerine yarım kilo fiyatlarını yazmaya başladı..


Çarşı pazar fiyatlarının artması hem vatandaşı hem de esnafı zor durumda bıraktı. Sebze ve meyve fiyatları konusunda Türkiye'nin en ucuz illeri arasında yer alan İzmir'de fiyatlar ilk kez İstanbul'u solladı. İzmir'de kurulan pazar yerlerinde, ürünlerin etiketlerini görenler, şaşkına döndü. Tezgahlarındaki üzüm, mantar, badem, taze fasulye ve börülcenin fiyatı, pazar alışverişine çıkan tüketiciyi üzdü.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir semti ile Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde kurulan pazar yerlerinde, ürünlerin fiyatları cep yaktı. Tezgahlardaki meyve ve sebzelerin etiketlerini gören tüketici, şaşkına döndü. Tezgahları süsleyen ürünlerden Kavacık üzümünün kilogramı 7- 8 lira arasında satılıyor. Taze fasulye ile börülce ise kilogramı 10 liradan alıcıya ulaştı. Mantarların kilogram fiyatı ise 12 lira. Pazar tezgahlarında badem, fındık gibi ürünlerin yanına yaklaşmak ise mümkün değil. Pazar esnafından Kasım Akgün (28), üzümdeki fiyat artışını rekolte azlığı ile açıklarken, "Geçen yıl rekolte daha çoktu. O nedenle üzümün fiyatı biraz daha düşüktü. Bu yıl ürün az, böyle olunca fiyat da yükseliyor. Bir de üzümün artık sezon sonu yaklaşıyor. İç piyasada ürün az olduğu için fiyatı yükseliyor" diye konuştu.

Geçen aylarda 7 liradan satılan taze fasulyenin kilogramı 10 lirayı buldu. Pazarcı Hanife Kızıldağ (54), yüksek fiyatların kendilerini de huzursuz ettiğini, ürünleri satma endişe yaşadıklarını belirterek, "Taze fasulye ve börülceyi Ödemiş'ten getiriyoruz. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Ürünleri pazara getirirken 'Acaba satabilir miyiz' korkusu yaşıyoruz. Vatandaş, fiyatlardan şikayet ediyor ama ne yapsın. Yine de alıyor. Fiyatları bize göre de yüksek" diye konuştu.

5 LİRAYA 30 ADET BADEM ALDI

Bazı pazarcı esnafı ise tezgahtaki yüksek fiyatlardan dolayı müşterilerin gelmediğini belirterek, ürün etiketlerine 1 kilogram değil de yarım kilogramın fiyatını yazıyor. O pazar esnafından biri de Ufuk Güneş (34). Güneş, "Etiketteki fiyatları görenler tezgaha yanaşmıyor. Biz de o nedenle yarım kilonun fiyatını yazıyoruz. Bu, tüketicilere daha cazip geliyor. Şartlar bizi buna zorluyor. Bize göre de fiyatlar yüksek, ürünleri satamıyoruz" dedi. Alıcıyı da satıcıyı da mutsuz eden fiyatlar, zaman zaman tüketiciyi şaşkına çevirebiliyor. Pazarda alışveriş yapan Ayşe Tatlı (50) isimli bir kadın, 5 liralık badem istedi. 5 liraya 60 gram yani 30 tane badem alan Tatlı, şaşkına döndü. Geçen yıl da aşure ayında 5 liraya 250 gram badem aldığını söyleyen Tatlı, her şeyin çok pahalı olduğunu belirtti.
 

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