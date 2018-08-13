Pazartesi günü dolar açıklaması: Merkez Bankası piyasaları rahatlattı

Dolar, Merkez Bankası'nın sabah erken saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından gerilerken, piyasaları rahatlatan haber Ankara'dan peş peşe geldi. Merkez Bankası, "finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla Türk lirası likidite yönetimi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler alınmıştır" açıklaması yaptı ve piyasalara destek olmak için TL ve döviz likidite yönetimine dönük önlemler açıkladı... Merkez Bankası'nın bu açıklamasının ardından dolar 6.57'ye kadar geriledi.

Merkez Bankası, "finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gidilmiştir" diyerek yeni zorunlu karşılık oranlarını açıkladı. Yapılan hamleyle finansal sisteme 12 milyar dolarlık likidite sağlanmış oldu

Merkez Bankası, piyasalara dönük bir hamle daha yaptı. Yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla denildi. Açıklama şöyle;

• Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.

• Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.

Yabancı Para Diğer Yükümlülükler Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları Yeni Zorunlu Karşılık Oranları

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli % 24 % 20

2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli % 19 % 15

3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli % 14 % 10

• Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.



Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır açıklamasında bulundu. Açıklama şöyle:

I. Türk lirası likidite yönetimi:

1) Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.

2) Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacaktır. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olması öngörülmektedir.

3) Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarılmıştır.

4) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.

5) Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6 – 10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir.

6) Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanınacaktır.