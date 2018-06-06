Pegasus'un İstanbul – Maskat uçuşları başlıyor



Pegasus Hava Yolları'nın yeni uçuş noktası Umman Sultanlığı'nın başkenti Maskat oldu. İstanbul'dan Maskat'a haftanın 3 günü düzenlenecek seferlerin ilki 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, İstanbul ile Maskat arasında düzenlenecek karşılıklı seferler için biletlerini 119,99 USD'den başlayan fiyatlarla satın alabilir.

Pegasus'un Maskat'a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 21:40'ta; Maskat Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 04:40'ta düzenlenecek. İstanbul-Maskat seferleri, 15 Temmuz itibariyle de haftada 4 frekansa çıkarılacak.

Maskat seferlerinin başlamasıyla birlikte Pegasus'un uçtuğu ülke sayısı 43'e toplam uçuş noktası ise 110'a yükseldi.

Pegasus, Maskat'ı 68 noktaya bağlıyor

Umman Sultanlığının başkenti Maskat aynı zamanda ülkenin en büyük şehri. Umman Körfezi kıyısında bulunan Maskat ve çevresinde yapılacak aktiviteler arasında dalış ve 4x4 araçlar ile çöl safarisi ilk sıralarda yer alıyor.

Pegasus, Maskat'ı İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden iç hatlarda Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir Edremit, Batman, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gazipaşa Alanya, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Sivas, Trabzon ve Vanolmak üzere 30 noktaya; dış hatlarda Amsterdam, Atina, Barselona, Basel, Berlin, Bologna, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cenevre, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kıbrıs Ercan, Kopenhag, Köln, Londra, Lviv, Lyon, Madrid, Marsilya, Milan, Moskova, Münih, Oslo, Paris, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Stokholm, Stuttgart, Tel Aviv, Tiran, Üsküp, Viyana, Zaporijya ve Zürih olmak üzere 38 noktaya bağlantılı uçuruyor.