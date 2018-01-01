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Perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9,33, toptan fiyatlar ise yüzde 12,77 arttı.

Perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9,33, toptan fiyatlar ise yüzde 12,77 arttı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:17
Perakende ve toptan fiyatlar arttı

İSTANBUL(AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık 2017 fiyat indekslerini açıkladı.

İTO'nun 1995 bazlı verilerine göre, Aralık 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yıllık ortalama yüzde 12,77 yükseldi.

İstanbul'da Aralık 2017'de perakende fiyatlar yüzde 0,65, toptan fiyatlar ise yüzde 1,94 artış kaydetti.

Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 9,50, toptan fiyatlar ise yüzde 11,32 arttı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 1,43, gıdada yüzde 1,42, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,33, konutta yüzde 0,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,13 arttı. Söz konusu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,98, giyimde yüzde 0,11 azalırken, diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

Aralık 2017 itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 19,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,61, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49, mensucat grubunda yüzde 0,28 artış kaydetti. Söz konusu dönemde madenler grubunda yüzde 0,57, yakacak ve enerji maddeleri grubunda da yüzde 0,34 düşüş yaşandı.

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Ekonomi
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