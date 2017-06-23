Pet Shop'larda kedi köpek kuş satışı yasaklanıyor

'YENİ KANUNDA DAHA SERT TEDBİRLER VAR'

'PET SHOP'LARDA HAYVAN OLMAYACAK'

YAZ AYLARINDA TÜRKİYE'NİN HAVA SICAKLIĞI NE OLACAK?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvanlara yönelik işkenceye hapis cezası getiren ve Pet shop'larda hayvan satışlarını katalog üzerinden yapılmasını sağlayacak yeni yasalar hazırlandığını ifade ederek, "Pet shop'larda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Pet shop'larda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz" dedi.DSİ'nin tesislerinin temel atma töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Edirne'ye geldi. Bakan Eroğlu, Valilik bahçesindeve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Özdemir'i makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Bakanlığı tarafından Edirne'ye 14 yılda 11 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan milli parklar ve tabiat parklarının kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Mesire alanları, akıllı olsun işletenler, tanıtımı olur müşteri çeker. Hemen talimatları verin, bayram süresince ücretsiz olsun girişler. Milli parklar, tabiat parkları, ormanın mesire alanları var 1450 adet var. Talimatı verin bayram boyunca ücretsiz. Bayramda özel sektörden bu alanlarda para alan olursa, kulağından tutup atın" şeklinde konuştu.Bakan Eroğlu, gazetecilerin hayvanlara yönelik işkence suçuna hapis cezasının getirip, getirilmeyeceği sorusu üzerine öncelikli amaçlarının insanlara hayvan sevgisini yerleştirmek olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, "Bu konuda gerekli yasalar var. Belki hapis cezası yok, bir de idam yok. Burada şöyle durum var. Burada önemli olan insanlara sevgiyi yerleştirmek lazım. Bizim kültürümüzde var. Kültürümüzü yaşatırsak, her şeyi kanunla yapmak yerine, insanları şuurlandırmak, hayvanlarında yaşama hakkı olduğunu anlatmak lazım. Yunus Emre'nin ifadesiyle 'biz bütün yaradılanı seviyoruz, yaradan da ötürü'. Bütün canlıları sevmemiz lazım. Bu şuuru yerleştirebilirsek, zaten kimse eziyet etmez. Ama eziyet edeni yakalıyoruz. Şimdi ismini vermeyeyim, hatta belediyelere bile ceza kestik. Yeni kanunda daha da sert tedbirler var. Kanun şu anda komisyonda bekliyor" dedi.Bakan Eroğlu, hayvanlara yönelik işkenceye hapis cezası getiren ve Pets shop'larda hayvan satışlarını katalog üzerinden yapılmasını sağlayacak yeni yasalar hazırlandığını ifade etti. Eroğlu, "Yeni düzenlemede Pet shop'larda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Bayilik gibi yani, çiftliklerde üretilen şeyleri katalogdan ya da gidip orada gösterecek. Pet shop'larda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz" dedi.Trakya'da özellikle çevrecilerin tepkilerine neden olan taş ocaklarının sorulması üzerine konuşan Bakan Veysel Eroğlu, denize belli mesafede taş ocağı açılmasına izin verilmeyeceğini kaydederek, "Taş ocaklarıyla ilgili çok iyi inceleme yaptık. Bunlar eskiden izin alanlar. Bir genelge çıkardık, bunun denize belli bir mesafede taş ocağı açılamayacağına dair yasa getirdik. Daha önce ruhsat almışlara bunu uygulamıyoruz ama, yeni ruhsat vermiyoruz. Hukuki hakkı olanlar kullanacak, ama yeni izin alamayacak. Mevcut olanların hakları var. Onları da kontrol edeceğiz, hata olursa hemen kapatacağız" şeklinde konuştu.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan ayında Türkiye'de yaşanan soğuk havanın yerini sıcaklara bıraktığını söyledi. Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin bir derece üzerinde olacağını anlatan Bakan Eroğlu, "Önümüzdeki aylarda özellikle kıyı bölgelerinde mevsim ortalamalarından Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel olarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin bir derece üzerinde olacak. Ramazan'da yeterince soğuk geçti, Temmuz'dan itibaren hava ısınıyor. İç kesimlerde Afyonkarahisar'dan başlayarak, Ankara, Eskişehir ve Kayseri gibi şehirlerde Güneydoğu'nun bazı illerinde sıcaklıklar mevsim ortalamasının 1-2 derece daha yüksek olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kesimlerimde mevsim normallerinin biraz altında fazla yağış yok. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri seviyesinde olacak" dedi.Bakan Eroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekive bakanlığına bağlı genel müdürlerle birlikte şehit dedesinin de bulunduğu Edirne Askeri Hastanesi Şehitliği'ni ziyaret etti.