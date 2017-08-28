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'Peygamber üzümü'nün sofralara zorlu yolculuğu

Adıyaman'ın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan "Peygamber üzümü"nün zahmetli hasat ve kurutma süreci başladı.

'Peygamber üzümü'nün sofralara zorlu yolculuğu

Adıyaman'ın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan "Peygamber üzümü"nün zahmetli hasat ve kurutma süreci başladı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:30
'Peygamber üzümü'nün sofralara zorlu yolculuğu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan "Peygamber üzümü"nün zahmetli hasat ve kurutma süreci başladı.

Bağ makasıyla teveklerden kesilen üzüm, tanelenerek hem salkımından hem de çürüğünden ayrılıyor.

Sağlam olan üzümler, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Zahmetli üretim aşamasında kadın, çocuk demeden tüm aile fertlerinin el ele vererek hummalı bir çalışmaya girdiği "Peygamber üzümü" için olgunlaşmasından, kurutularak sofralara ulaşmasına kadar bir haftalık emek gerekiyor.

Besni ilçesine bağlı Çorak köyüne sabahın erken saatlerinde üzüm temizlemeye gelen mevsimlik üzüm işçiler, hummalı bir çalışma yaparak üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.

"Üreticilerimiz pazar sıkıntısı çekmiyor"

Besni İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 28 bin dönüm alanda üzüm yetiştirildiğini, bunun 5 bin 600 dönümünde sadece "Besni üzümü" üretildiğini söyledi.

Besni üzümünün "Peygamber üzümü ve Hatun parmağı" adlarıyla da bilindiğini ifade eden Kösekul, şu değerlendirmede bulundu:

"Yörede Peygamber üzümü ama ülke genelinde Besni üzümü diye adlandırılıyor. Şu an hasat zamanı. Dört yıldan bu yana yapılan çalışmalar sonucu Besni üzümü 5 bin 600 dönüm alanda organik olarak yetiştiriliyor. Kurutularak ülke içerisinde pazarlaması yapılıyor. İyi bir alıcısı var. Üreticilerimiz pazar sıkıntısı çekmiyor. Kurutmalık özelliği iyi olan bir ürün. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de yetiştiriciliği yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde yetişen bir ürün değil."

Kösekul, üzümün organik olmasının ihracat için önemli bir etken olduğunu, muhtemelen gelecek yıldan sonra bunu gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kösekul, yılda yaklaşık 2 bin 600 ton Besni üzümünden elde ettikleri 650 ton kuru üzümün 13-15 lira arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanPeygamber ÜzümüTürkiye
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