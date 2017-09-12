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Philips ile THY arasında iş birliği

- Philips Sound markasının iştiraki olduğu Gibson Innovations ve Türk Hava Yolları , Business Class yolcularına özgü kulaklık hizmeti konusunda iş birliği yaptı

Philips ile THY arasında iş birliği

- Philips Sound markasının iştiraki olduğu Gibson Innovations ve Türk Hava Yolları , Business Class yolcularına özgü kulaklık hizmeti konusunda iş birliği yaptı

12 Eylül 2017 Salı 13:18
Philips ile THY arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Philips Sound markasının iştiraki olduğu Gibson Innovations, Türk Hava Yolları (THY) ile Business Class yolcularına özgü kulaklık hizmeti için iş birliğine gitti.

Gibson Innovations açıklamasına göre, kullanıcılarına yenilikçi, yüksek kaliteli ve stil sahibi ürünler sunan Gibson Innovations, THY'nin Business Class deneyimini Philips kulaklıklarla bir üst seviyeye taşıyor.

Business Class yolcuları, kıtalararası haricindeki tüm uluslararası uçuşlarında, "ses uzmanı" Philips farkıyla uçmanın tadını çıkarıyor. THY yolcuları, uzun uçuşlarda dahi konfordan taviz vermeden "mükemmel" ses deneyimi sunan Philips kulaklıklarla eğlence ve müziğin keyfine varacak.

Yüksek ses kalitesine sahip ve ergonomik yeni kulak üstü Philips kulaklıklar, daha konforlu bir uçuş deneyiminin yanı sıra "benzersiz" bir ses kalitesi de sunuyor. Nefes alabilen kulak yastıkları, ayarlanabilir kulaklık modülleri, kompakt katlanabilme ve güçlü ses yalıtımı gibi özelliklere sahip olan Philips kulaklıklar, Business Class yolculara doğa dostu ambalajları ile birlikte sunuluyor.

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