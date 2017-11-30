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Pınar Su Uludağ Tesisi açıldı

- İnegöl ilçesinde 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesiste, saatte 3 bin damacana ve 81 bin pet şişe dolumu gerçekleştirilebilecek - Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar: - "Bugün 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızı da hem Türkiye hem de yurt dışı pazarlardaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz"

Pınar Su Uludağ Tesisi açıldı

- İnegöl ilçesinde 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesiste, saatte 3 bin damacana ve 81 bin pet şişe dolumu gerçekleştirilebilecek - Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar: - "Bugün 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızı da hem Türkiye hem de yurt dışı pazarlardaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz"

30 Kasım 2017 Perşembe 13:24
Pınar Su Uludağ Tesisi açıldı

BURSA (AA) - Yaşar Holding tarafından Bursa'nın İnegöl ilçesinde 30 milyon dolar maliyetle kurulan Pınar Su Uludağ Tesisi törenle açıldı.

Sulhiye Mahallesi'ndeki 16 bin metrekarelik tesisin açılışında konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Türkiye'nin en değerli 4 kaynağında tesise sahip olduklarını belirtti.

Suyun yanı sıra maden suyu ve limonata üretimi de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yaşar, "Biz artık sadece su değil, bir içecek firması olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar da sektördeki büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri yatırımla devreye aldıkları yeni üretim tesisini ekonomiye kazandırmaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 33 yıldır pazarın aktif bir oyuncusu olarak geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz tesis ile toplam üretim kapasitemizi yüzde 29 artırdık. Bugün 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızı da hem Türkiye hem de yurt dışı pazarlardaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızın ekonomimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye’de ambalajlı su pazarı, sağlıklı yaşam bilincinin yarattığı talep ve gelişen perakende kanalları ile şehirleşme oranındaki artış sonucunda yıldan yıla büyüyor. Bugün ambalajlı su pazarının hacmi yaklaşık 11,3 milyar litreye ulaşmış durumda. Kişi başına düşen ambalajlı su tüketimi ise 145 litre düzeyinde."

- "Gıda, su ve enerji geleceğin en stratejik sektörleri arasında"

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise son 5 yılda 800 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yılı 5,1 milyar lira konsolide ciroya ulaşarak, yüzde 15 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Gıda, su ve enerji tüm dünyada geleceğin en stratejik sektörleri arasında yer alıyor. Yaşar Topluluğu olarak her üç sektörde de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sanayi 4.0 gerekliliklerine uygun olarak, 30 milyon dolar yatırımla gerçekleştirdiğimiz tesisimiz ile su sektörünün öncü şirketlerinden olmaya devam edeceğiz. Gelecek yılda da yatırımlarımızın karşılığını alacağımıza ve büyümemizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum."

Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu da İnegöl tesisinin saatte 3 bin damacana ve 81 bin pet şişe dolum kapasitesine sahip olduğunu belirterek, tam kapasiteye ulaşıldığında 120 kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, İnegöl Kaymakamı Ali Akça ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.




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BursaInegölPınar SuSu TesisiTesis
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