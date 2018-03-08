Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116759
ALTIN
162.512
DOLAR
3.8126
STERLİN
5.2912
EURO
4.7371
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 25....
Banvit rövanş maçı için avantaj yakaladı
Banvit rövanş maçı için avantaj...
Juventus ve Manchester City çeyrek finalde
Juventus ve Manchester City çeyrek...

Piyasalar Moody's'e aldırmadı

Moody's'in günün ilk saatlerinde yayımladığı Türkiye değerlendirmesinde kredi notunun düşürülmesine karşın borsa yükseliş eğilimini sürdürdü, döviz kurları ve faizler sınırlı yükseldi.

Piyasalar Moody's'e aldırmadı

Moody's'in günün ilk saatlerinde yayımladığı Türkiye değerlendirmesinde kredi notunun düşürülmesine karşın borsa yükseliş eğilimini sürdürdü, döviz kurları ve faizler sınırlı yükseldi.

08 Mart 2018 Perşembe 15:28
Piyasalar Moody's'e aldırmadı

İSTANBUL (AA) - Yurt içi piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine tepki vermedi.

Moody's'in günün ilk saatlerinde yayımladığı Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunun düşürülmesine karşın borsa yükseliş eğilimini sürdürdü, döviz kurları ve faizler ise uluslararası piyasalara paralel sınırlı artış kaydetti. Moody's, Türkiye'nin "Ba1" olan kredi notunu "Ba2"ye indirirken, not görünümünü ise "durağan" olarak açıkladı.

Moody's kararı ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın dünkü pozitif seyrini devam ettirerek güne artışla başlayan BIST 100 endeksi, açılışın ardından devam eden alımlarla 117.400 puana kadar çıktı. Önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazanan Borsa İstanbul'da, hesaplanan sektör endekslerinin şu dakikalarda 4'ü hariç tamamının artıda olması da dikkati çekiyor. Avrupa borsaları ise güne yaklaşık yüzde 0,1 değer kayıplarıyla başladı.

Dün yurt içi piyasaların kapanışında 3,80'in hemen üzerinde işlem gören dolar/TL, bugün 3,79-3,82 bandında dalgalanmasının ardından yüzde 0,4 artışla 3,8150 seviyesinde dengelendi. Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izlerken, avro/TL de 4,7330’dan satılıyor. TL'nin aynı sepette değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinden Güney Afrika randı şu dakikalarda yüzde 0,8 değer kaybederken, Güney Kore wonu yüzde 0,4, Hindistan rupisi yüzde 0,3 ve Brezilya reali de yüzde 0,1 geriledi.

Tahvil-bono piyasasında, gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,32’den yüzde 13,45’e çıkarken, 10 yıllık tahvil faizlerinin ise dünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararlarının ardından başlayan yükselişini sürdürerek yüzde 12,2'den yüzde 12,8'e çıktığı görülüyor. TCMB dün beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmezken, karar metni “şahin” olarak değerlendirildi.

Not indirimi ve değerlendirmeler ekonomik gerçeklerle uyuşmuyor

Analistler, Moody's'in not indirimi ve değerlendirmelerinin ekonomik gerçeklerle uyuşmadığını belirterek, kredi derecelendirme kuruluşlarının 2008 küresel krizindeki büyük hataları ve sonrasındaki siyasi kararları nedeniyle tüm dünyada etkilerinin azaldığı bir döneme girildiğini kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar


Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekonomik göstergeler Moody's kararının 'siyasi' olduğunu kanıtlıyor
Ekonomik göstergeler Moody's kararının 'siyasi' olduğunu kanıtlıyor
"Türkiye'de ilaç pazarı büyüklüğü 7 milyar dolar"
Mudo iki sembol mağazasını kapattı
Mudo iki sembol mağazasını kapattı
Doğuş Holding, İstinye Park hisselerini satıyor mu
Doğuş Holding, İstinye Park hisselerini satıyor mu
Moody's alçaklığını piyasalar nasıl karşıladı
Moody's alçaklığını piyasalar nasıl karşıladı
Moody's kredi notumuzu düşürdü; Türkiye'ye ekonomik savaş
Moody's kredi notumuzu düşürdü; Türkiye'ye ekonomik savaş
Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları açıklaması
Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları açıklaması
Kalkınma Bakanı Elvan: Dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor
Kalkınma Bakanı Elvan: Dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim