Piyasalar Moody's'e aldırmadı

İSTANBUL (AA) - Yurt içi piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine tepki vermedi.
Moody's'in günün ilk saatlerinde yayımladığı Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunun düşürülmesine karşın borsa yükseliş eğilimini sürdürdü, döviz kurları ve faizler ise uluslararası piyasalara paralel sınırlı artış kaydetti. Moody's, Türkiye'nin "Ba1" olan kredi notunu "Ba2"ye indirirken, not görünümünü ise "durağan" olarak açıkladı.
Moody's kararı ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın dünkü pozitif seyrini devam ettirerek güne artışla başlayan BIST 100 endeksi, açılışın ardından devam eden alımlarla 117.400 puana kadar çıktı. Önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazanan Borsa İstanbul'da, hesaplanan sektör endekslerinin şu dakikalarda 4'ü hariç tamamının artıda olması da dikkati çekiyor. Avrupa borsaları ise güne yaklaşık yüzde 0,1 değer kayıplarıyla başladı.
Tahvil-bono piyasasında, gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,32’den yüzde 13,45’e çıkarken, 10 yıllık tahvil faizlerinin ise dünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararlarının ardından başlayan yükselişini sürdürerek yüzde 12,2'den yüzde 12,8'e çıktığı görülüyor. TCMB dün beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmezken, karar metni “şahin” olarak değerlendirildi.Not indirimi ve değerlendirmeler ekonomik gerçeklerle uyuşmuyor
Analistler, Moody's'in not indirimi ve değerlendirmelerinin ekonomik gerçeklerle uyuşmadığını belirterek, kredi derecelendirme kuruluşlarının 2008 küresel krizindeki büyük hataları ve sonrasındaki siyasi kararları nedeniyle tüm dünyada etkilerinin azaldığı bir döneme girildiğini kaydetti.
Muhabir: Bekir Gürdamar