Promosyon Fuarı, yüzde 107 büyümeyle kapılarını açtı

Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK), kapılarını açtı. Türkiye’nin en büyük otel konspt fuarı, “Promotürk Promosyon Show” başladı.

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, ülkemizde yaşanan tüm ekonomik saldırılara rağmen 2017’ye göre fuarı yüzde 107 büyümeyle kapılarını açıyor. 2017 yılında 46 firma ile 1.950 metrekare alanda yapılan PROMOTÜRK Promosyon Show, şu anda 97 firma ve 3.800 metrekare alanda başladı. Her türlü olumsuzluğa rağmen yüzde 107’lik bir küçümsenemeyecek başarı yakalamıştır. Üstelik fuarların önemini yitirdi denilen bir dönemde! Emeği geçen tüm yetkililerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederim.

Ülke, millet ve sektör olarak sancılı süreçlerden geçtiğimiz bu zaman dilimi içinde ortaya çıkan bu başarının izahı çok açıktır. İnanmışlık! Tanıtım malzemeleri ve promosyon ile ilgili; enerji, ilaç, maliye ve hukuk sektörlerinde uygulanan yasaklar neticesinde sancısı eksik olmayan sektör temsilcilerimiz, zor günlerinde devletine, ülkesine ve milletine inanmış ve bu uğurda üzerine düşeni yapmıştır. Biliyorum ki, yapmaya da devam edecektir.” Diye konuştu.

‘Yerel seçimler ve yılbaşı bir fırsattır!’

Promotürk Başkanı Ercan Güler, şöyle devam etti: “Promosyon ve kurumsal tanıtım alanında etkin imalatçı ve ithalatçı firmaların bir arada olduğu bu fuar, yakın gelecekte yapılması muhtemel yerel seçimler ve yaklaşan yılbaşı için de son bir fırsat niteliğindedir. Çeşitliliğin çok fazla olduğu bu fuarda saatler, logolu çikolatalar, tekstil ürünleri, ajandalar, kalemler, powerbanklar, flaş bellekler, anahtarlıklar, gibi ürünlerin yanı sıra ilginç ve özel ürünleri bir arada görebilecekler. Örnek vermek gerekirse temassız kredi kartı uygulamasını suistimal edecek kişilere karşı engelleyebilir cüzdan ve çanta…”

Başkan Güler, son olarak buradan tüm kamu ve özel sektör yetkililerine, PROMOTÜRK Promosyon Show Fuarı’na davet çağırısında bulunuyorum” dedi.

PROMOTÜRK Promosyon Show Fuarı 29 Eylül akşamına kadar ziyaretçilerine açık olacak.

