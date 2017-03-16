Promosyoncular'dan Hollanda’ya sert tepki

OTURUP BEKLEMEYİZ

Promotürk’de Ercan Güler’le devam kararı;

HAKİKATIN OLDUĞU YERDE HATIRIN HİÇ BİR EHEMMİYETİİ OLMAZ.

Hollanda’da , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya takınılan çirkin uygulamaya tepkiler sürüyor. Hollanda mallarına yönelik kamuoyunda boykot kampanyaları hızla yayılırken, promosyoncular da bu ülke ile ticareti gözden geçirme kararı aldı.'ün 11. Genel Kurul toplantısında yeniden başkanlığına seçilenyaptığı açıklamada dış politika ve ekonominin yan yana yürüdüğünü belirterek "Elbette ticari gücümüzü bu gibi milli hassasiyetler içeren durumlarda kullanmaktan çekinmeyiz. Dernek olarak yeni bir döneme başlarken ülkemiz üzerine kurulan hesapların tezahürü niteliğinde yaşanan olaylar karşısında bilhassa bir hanımefendi bakanımıza nezaket harici yapılan diplomatik skandala dönüşen olaylara kayıtsız kalmamız söz konusu dahi olamaz." dedi. Güler, "Distribütörlüğünü yaptığımız bilhassa Hollanda menşeili firmalara karşı ticaretimizi gözden geçireceğiz. Hollanda hükümeti tarafından yapılan haksızlık ve saygısızlık karşısında takınacakları durumu bizim için önemli. Hollanda bu yaptığı ayıbı temizlemediği, özür dilemediği sürece tavrımızı ilerleyen günlerde netleştireceğiz" şeklinde konuştu.(Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği) Derneği’nin 11. Genel Kurulu önceki gün Yenibosna’da bulunan Pullman Hotel’de yapıldı. Dernek yönetimi, 2 yılda bir yapılan başkanlık seçimini oy birliğiyle 3 yıla çıkararak eski başkanla devam etme kararı aldı.Yeniden başkan seçilen Promotürk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, köklü bir dernek olduklarını belirterek, “35 yıllık maziye sahip ve sektör olarak 33 yıldır aralıksız fuar yapan tek kurumuz. Promosyon sektörümüzün ekonomi ve istikrar hususunda örnek gösterilecek bir sektör olduğunu düşünüyorum” dedi.Ercan Güler, yaptığı konuşmada, “2014 yılında gönül vererek girdiğimiz bu zorlu istikamet de yaşanmışlıklar neticesinde arzuladığımız seviyelerde değiliz...Ülke olarak, 3 yılda 4 seçim, 3 başbakan görmüş, 5 milyon kişiye yakın misafiri olan bir ülkeden ;. Soğuk savaşın cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir seviyede yaşandığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Milletimizin her alanda huzursuz hale getirildiği, terör ve ekonomik saldırıları peşi sıra yaşanan süreçlerden geçmekteyiz. Tüm bunlarla elbet de mücadele edeceğiz, ediyoruz da lakin kısa vadede istediğimiz sonuçları da almak pek mümkün gözükmüyor” dedi.Konuşmasını dayanışmanın önemini vurgulayan sözlerle sürdüren Güler, “Kötüler bir araya geldiğinde, iyilerin de bir araya gelmesi gerekir, aksi olduğunda tek tek giderler. Bizlerin de birbirimize sahip çıkması gerekmektedir. Birliği sağlamamız sektörün kalitesini ve kurumsallaşmasını artıracağı gibi firmalarımızın da büyümesi ve bu doğrultuda yatırıma yönlenmesini sağlayacaktır” diye konuştu.Başka bir örnekle sözlerini sürdüren, şöyle devam etti: “Yaprağa soruyoruz; kendi kendince tamam mısın? Yaprak cevap verir; benim hayatım dallardadır. Dala soruyoruz ve dal diyor ki; hayır benim hayatım köktekidir. Köke soruyoruz, cevap veriyor; benim hayatım gövdede, dallarda ve yapraklardadır, dallardaki yaprakları koparırsanız ben ölürüm."Bu veciz cümleler bizlerin hangi ruh hali ile hareket etmesi hususunda yön gösteriyor… Bu vesileyle; Birliğimizin,dirliğimizin daim olmasını dilerim, hepinize teşekkür ediyorum”Bu yıl; Sky Fuarcılığın "İSTANBUL PROMOSYON SHOW" isimli organizasyonunun 20-23 Eylül tarihlerinde Pullman Hotel’de gerçekleşeceğini anlatan Başkan Güler, “Sizden beklentim; sadece firmalarınızın selameti değil sektörümüzdeki tüm firmaların da kalkınmasına vesile olmanızdır. Katılımız ve teveccühleriniz için teşekkür ediyorum” Dedi.