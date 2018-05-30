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Putin: TürkAkım rotasını Türk ortaklarımızla istişare ediyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini söyledi.

Putin: TürkAkım rotasını Türk ortaklarımızla istişare ediyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini söyledi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 21:06
Putin: TürkAkım rotasını Türk ortaklarımızla istişare ediyoruz

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Bulgaristan'da inşa edilmesi planlanan Belene Nükleer Güç Santrali projesine devam edebileceğini belirten Putin, "Projeye elbette piyasa şartlarını gözeterek ve Bulgaristan'ın arzu etmesi halinde devam edebiliriz." ifadesini kullandı.

Borisov ile yaptığı görüşmede TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığını dile getiren Putin, "Projede Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türk ortaklarımızla sürekli istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

TürkAkım üzerinden Avrupa'ya sevk edilecek doğalgazla ilgili detayların diğer sevk noktalarındaki duruma bağlı olduğunu ifade eden Putin, "Bu detaylar, Avrupa pazarına enerji kaynakları sağladığımız tüm sevk noktalarının genel durumuna bağlı. Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı veya Kuzey Akım 2 Projesi ile ilgili konular hala açık." diye konuştu.

Borisov da TürkAkım projesinde ikinci hattın Bulgaristan'a uzatılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Putin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede TürkAkım'ın Bulgaristan'a uzanması fikrine kimsenin itiraz etmediğini söyledi." ifadesini kullandı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Son Güncelleme: 30.05.2018 20:24
Anahtar Kelimeler:
Dünya
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