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PYD/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti

İngiltere'nin başkenti Londra ile Manchester'da, terör örgütü PYD/PKK sempatizanları, tren istasyonlarını işgal ederek trafik ve toplu taşımanın saatlerce aksamasına neden oldu.

PYD/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti

İngiltere'nin başkenti Londra ile Manchester'da, terör örgütü PYD/PKK sempatizanları, tren istasyonlarını işgal ederek trafik ve toplu taşımanın saatlerce aksamasına neden oldu.

12 Mart 2018 Pazartesi 09:31
PYD/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra ile Manchester'da, terör örgütü PYD/PKK sempatizanları tren istasyonlarını işgal etti.

Türkiye karşıtı sloganlar atarak ellerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyan PYD/PKK sempatizanları, Londra ve Manchester'da hayatın saatlerce felç olmasına neden oldu.

Taşkınlık çıkararak İngiliz polisiyle defalarca karşı karşıya gelen sempatizanlar, Londra'da King's Cross ve Manchester'da Piccadilly tren istasyonlarını işgal etti.

PYD/PKK sempatizanları, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla Türkiye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan dövizler taşıdı.

Güvenlik güçlerinin uyarılarını dikkate almayan terör örgütü yandaşları, çocuklarıyla seyahat eden ailelerin korkarak bölgeden uzaklaşmasına neden oldu. Tren istasyonlarının işgali nedeniyle trafik ve toplu taşıma saatlerce aksamalı gerçekleşti.

Manchester'da Piccadilly tren istasyonu, yaklaşık 3 saat kapatıldıktan sonra yerel saatle 16.00'da yeniden hizmete açıldı.

"Gözaltı ve yargılamaya tabii olacaklar"

İngiliz ulaştırma polisi Mark Cleland, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğleden sonraki vakaya karışanlar ağır incelemeye, gözaltı ve yargılamaya tabii olacaklar." ifadesini kullandı.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

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DünyaLondraManchesterPKKProtestoPYDTerör örgütü
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