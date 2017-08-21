Galeriler Videolar Yazarlar
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Son Dakika
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa...
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Son Dakika
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Son Dakika
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor
Son Dakika
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

QNB Finansbank’ın tarımsal okuryazarlık eğitimlerinde 2. dönem

- Çiftçilerin gelir-giderini doğru yönetebilmesi ve kazançlarını büyütebilmesi amacıyla başlatılan Tarımsal Okuryazarlık Sosyal Sorumluluk Projesi’nde 10 farklı ilde eğitim verilecek

QNB Finansbank’ın tarımsal okuryazarlık eğitimlerinde 2. dönem

- Çiftçilerin gelir-giderini doğru yönetebilmesi ve kazançlarını büyütebilmesi amacıyla başlatılan Tarımsal Okuryazarlık Sosyal Sorumluluk Projesi’nde 10 farklı ilde eğitim verilecek

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:36
QNB Finansbank’ın tarımsal okuryazarlık eğitimlerinde 2. dönem

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank’ın Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu (EFSE) ve Frankfurt Okulu ile iş birliğiyle sürdürdüğü Tarımsal Okuryazarlık Sosyal Sorumluluk Projesi'nde ikinci dönem başlıyor.

Banka açıklamasına göre, çiftçilerin gelir-giderini doğru yönetebilmesi ve kazançlarını büyütebilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, Ağustos-Aralık aylarında yaklaşık 10 ayrı ilde çiftçilerle yapılacak toplantılarda Frankfurt Okulu eğitmenleri tarafından finansal bilgilerin yanı sıra sulama teknolojileri, kuraklık riski, hayvancılık gibi tarım başlıklarında da eğitim verilecek.

Eğitimlerde ayrıca çiftçilerin finansman ihtiyacını hangi kriterlere göre belirleyeceği, finans kaynağına nasıl ulaşabileceği, kaynak kullanırken ya da bankalarla iş birliği yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği, nasıl tasarruf yapabileceği ve olası kriz döneminde finansal olarak nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak.

Açıklamada ikinci dönemin ilk eğitiminin 23 Ağustos’ta Konya-Ereğli'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Onur Özkan, geçen yıl Konya, Manisa, Adapazarı, Ankara, Denizli, Aydın ve Balıkesir’de eğitim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tarım Bankacılığı’ndaki hedefleri doğrultusunda çiftçilerin danışmanlık ihtiyaçlarına da yanıt verdiklerini vurgulayan Özkan, "Ekonominin en önemli kilometre taşlarından çiftçilerimizin hesaplarını daha iyi yapması ve kazancını artırması için var gücümüzle destek olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi EFSE iş birliğinde ve alanının en iyisi olan Frankfurt Okulu’nun eğitim desteği ile Tarımsal İşletme Dersleri ile çiftçilerimizle buluşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
QNB FinansbankTarımsal Okuryazarlık Sosyal Sorumluluk Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı
Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı
Mitsubishi Electric'in
Mitsubishi Electric'in "Threebots" projesine Cannes'dan ödül
Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor
Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim