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26 Mayıs 2017 Cuma 10:51

Ramazan Boyunca 21 Mahallede İftar

Ramazan boyunca, ayın ruhuna uygun etkinlikler yapmayı planlayan Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin 21 mahallesinde on binlerce kişiye iftar yemeği verecek.

Ramazan Boyunca 21 Mahallede İftar
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Ramazan Boyunca 21 Mahallede İftar
Ramazan boyunca, ayın ruhuna uygun etkinlikler yapmayı planlayan Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin 21 mahallesinde on binlerce kişiye iftar yemeği verecek.
Müslüman aleminin heyecanla beklediği, birlik ve beraberliğe en çok vurgu yapılan ay olan Ramazan Ayı’nın ruhu Küçükçekmece’de ayrıca bir dizi etkinlik ile de yaşatılacak. 21 mahallede gerçekleştirilecek iftar yemeklerine ek olarak geleneksel gölge oyunu, Türk Tasavvuf Müziği konserleri, meddah, canlı karagöz oyunları da etkinlikler arasında yerini alacak.
Öte yandan, Münip Engin Noyan, Mustafa Karataş, Nihat Hatipoğlu, Necmettin Nursaçan gibi önemli isimlerin sohbetlerinin yanı sıra, İbrahim Sadri, Celal Bakar & Tuncay Kemertaş, Sami Özer, Halil Necipoğlu da ilahi ve dinletileriyle Küçükçekmecelilerle birlikte olacak.
On bir ayın sultanı Ramazan’ın ülkemize huzur ve barış getirmesini dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Yeni bir Ramazan ayına daha erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bu ay manevi ikliminden herkesin faydalanmaya çalıştığı eşsiz bir ay. O yüzden bizler de bu mübarek ayın ikliminden olabildiğince faydalanmaya gayret edeceğiz. Küçükçekmece Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ruhuna uygun ilgiyle takip edilecek etkinlikler düzenleyeceğiz. Şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.
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Küçükçekmece BelediyesiRamazan
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