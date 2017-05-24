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24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:15

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ramazan pidesi fiyatları belli oldu.Buna göre fırınlarda satılacak ramazan pidesinini fiyatı 2 TL olurken Halk Ekmek’te satılacak ramazan pidesinin fiyatı 85 kuruş olacak.Konu hakkında açıklamada bulunan Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Balcı ramazan pidesinin fiyatını 2 TL olarak açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek ise bu yıl ramazan pidesini geçen yılki gibi 85 kuruştan satacak.
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Ramazan PidesiFiyat
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