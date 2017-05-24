Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ramazan pidesi fiyatları belli oldu.Buna göre fırınlarda satılacak ramazan pidesinini fiyatı 2 TL olurken Halk Ekmek’te satılacak ramazan pidesinin fiyatı 85 kuruş olacak.Konu hakkında açıklamada bulunan Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Balcı ramazan pidesinin fiyatını 2 TL olarak açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek ise bu yıl ramazan pidesini geçen yılki gibi 85 kuruştan satacak.
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ramazan pidesi fiyatları belli oldu.Buna göre fırınlarda satılacak ramazan pidesinini fiyatı 2 TL olurken Halk Ekmek’te satılacak ramazan pidesinin fiyatı 85 kuruş olacak.Konu hakkında açıklamada bulunan Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Balcı ramazan pidesinin fiyatını 2 TL olarak açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Halk Ekmek ise bu yıl ramazan pidesini geçen yılki gibi 85 kuruştan satacak.