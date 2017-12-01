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RBS 259 şubesini kapatacak

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS) 259 şubesini kapatacağını açıkladı.

RBS 259 şubesini kapatacak

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS) 259 şubesini kapatacağını açıkladı.

01 Aralık 2017 Cuma 14:59
RBS 259 şubesini kapatacak

LONDRA (AA) - İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland'dan (RBS) yapılan açıklamada ülke genelinde toplam 259 şubenin kapatılmasına, 680 çalışanın ise işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

İngiliz hükümetinin yüzde 72 hisse payına sahip olduğu bankanın şube kapatma ve işten çıkarma kararlarına gerekçe olarak internet bankacılığı kullanımının artması gösterildi.

Açıklamada bankanın müşterilerinin şube hizmetlerinden faydalanma oranının 2014 yılından bu yana yaklaşık yüzde 40 azaldığı vurgulandı.

Kararın ardından RBS ülke genelinde toplam 744 şube ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

Anahtar Kelimeler:
EkonomiİNGİLTERERBSRoyal Bank Of Scotland
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