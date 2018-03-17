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Red Bull BC One Cypher breakdans yarışması İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Dünyanın en prestijli breakdans yarışması olarak gösterilen Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı İzmir'de start aldı. Bornova ilçesindeki Originn'de gerçekleştirilen Red Bull BC One Cypher etkinliğinin ilk gününde...

Red Bull BC One Cypher breakdans yarışması İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Dünyanın en prestijli breakdans yarışması olarak gösterilen Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı İzmir'de start aldı. Bornova ilçesindeki Originn'de gerçekleştirilen Red Bull BC One Cypher etkinliğinin ilk gününde...

17 Mart 2018 Cumartesi 15:03
Red Bull BC One Cypher breakdans yarışması İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Dünyanın en prestijli breakdans yarışması olarak gösterilen Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı İzmir'de start aldı.

Bornova ilçesindeki Originn'de gerçekleştirilen Red Bull BC One Cypher etkinliğinin ilk gününde ön eleme turları ve Red Bull BC One All Star’ı Pelezinho ve Mounir ile breakdans atölyeleri gerçekleştirildi.

Red Bull BC One Cypher'ın yarın gerçekleştirilecek kısmında ise Container Hall'da final karşılaşması ve İngiliz DJ Renegade'in performansı yer alacak. Türkiye’den seçilecek en iyi b-boy bu yıl İsviçre'de gerçekleşecek Red Bull BC One dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme şansını yakalayacak. Breakdansa ilgi duyan kişiler etkinliği ücretsiz olarak izleyebiliyor.

İzmir’de gerçekleştirilen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final İsviçre’de gerçekleşecek. İlk kez 2004 yılında İsviçre'nin Biel kentinde gerçekleşen yarışmanın finali 14 yıl sonra yeniden İsviçre'ye dönmüş olacak.

Anahtar Kelimeler:
Breakdans YarışmasıIzmirRed Bull BC One Cypher
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