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Rekabet ihlaline 5 yılda 2,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurulunca, rekabeti bozan, engelleyen ya da kısıtlayan teşebbüslere 5 yılda toplam 2 milyar 198 milyon 799 bin lira ceza uygulandı.

Rekabet ihlaline 5 yılda 2,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurulunca, rekabeti bozan, engelleyen ya da kısıtlayan teşebbüslere 5 yılda toplam 2 milyar 198 milyon 799 bin lira ceza uygulandı.

18 Mart 2018 Pazar 11:56
Rekabet ihlaline 5 yılda 2,2 milyar lira ceza

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, 2013-2017 yıllarında uygulanan cezaların toplamı 2,2 milyar liraya ulaştı. Rekabet Kurumu müdahaleleri neticesinde tüketicilere sağlanan fayda, yıllık ortalama 3,3 milyar lira olarak hesaplandı.

AA muhabirinin Rekabet Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, ayrıntılı inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda rekabeti ihlal eden teşebbüslere yaptırım uygulayan Kurul, bu çerçevede son 5 yılda toplam 2 milyar 198 milyon 799 bin lira ceza verdi. Söz konusu cezaların 2 milyar 41 milyon 320 bin liralık kısmı esastan verilirken, yargı kararı sonrası yeniden değerlendirilen dosyalar kapsamında da 130 milyon 418 bin liralık ceza uygulandı.

Söz konusu dönemde Kurul, yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle 18 milyon 765 bin lira, yanıltıcı ve yanlış bilgi verilmesi ile birleşme ve devralmaların izinsiz gerçekleştirilmesi nedeniyle 8 milyon 294 bin lira ceza kesti.

Rekabet ihlalleri neticesinde verilen cezaların sektörel dağılımına bakıldığında finans, petrol ve petrokimya, tütün ve alkollü içecekler, bilgi ve iletişim ile inşaat sektörlerinin ön plana çıktığı görüldü.

Rekabetten tüketici refahına katkı

Öte yandan, 20 yıldır ekonomide rekabetin sağlanması ve korunmasına yönelik önemli görevler üstlenen Rekabet Kurumunun, aldığı kararlarla tüketici refahına büyük katkı sağladığı görüldü.

Kurumun, geçen yıl hazırladığı ve 2014-2016 dönemini kapsayan "etki değerlendirme" çalışması, 23 Rekabet Kurulu kararı neticesinde engellenen fiyat artışları veya elde edilen daha düşük fiyatlar sayesinde tüketicilere sağlanan maddi faydanın boyutlarını ortaya koydu.

Tüketicilere yıllık ortalama 3,3 milyar lira fayda sağlandı

Çalışmaya göre, Rekabet Kurumu müdahaleleri neticesinde tüketicilere sağlanan fayda, OECD kılavuzu dikkate alınarak hesaplandığında, yıllık ortalama 3,3 milyar lira oldu. Bir başka ifadeyle, bu kararlar alınmasaydı, tüketicinin cebinden 3 yılda yaklaşık 10 milyar lira çıkacaktı.

Çalışmanın, yapılan müdahalelerin tamamını kapsamadığı ve ilgili kararların inovasyon, kalite, verimliliğe yansımaları hesaba katıldığında, ekonomiye ve tüketicilere sağlanan faydanın çok daha büyük boyutlarda olduğu dikkati çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiRekabet IhlalleriRekabet KuruluTüketici
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