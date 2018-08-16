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Renault'da Ağustos ayında hurdaya ek indirim ve Kangoo'da sıfır faiz

Renault, Ağustos ayında müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Renault'da Ağustos ayında hurdaya ek indirim ve Kangoo'da sıfır faiz

Renault, Ağustos ayında müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 08:55
Renault'da Ağustos ayında hurdaya ek indirim ve Kangoo'da sıfır faiz

Renault'da Ağustos ayında hurdaya ek indirim ve Kangoo'da sıfır faiz

Hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7.000TL, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5.000TL'lik indirim* sağlanıyor. Renault Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 76.150TL'den başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı bulunuyor.

Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Diğer taraftan binek modellerde maksimum 36.000TL kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı** bulunuyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,99 sabit faiz oranı** yer alıyor. 150.000 TL kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 2,09 sabit faiz oranı** sunuluyor.

Ayrıca Renault Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı binek perakende satın alımlarında 1.000TL indirim mevcut.

Ağustos ayında Clio HB 89.150TL, Megane Sedan 109.900TL, Captur 118.900TL, Kadjar 167.900TL, Trafic 121.100TL, Kangoo 88.800TL, Master ise 124.850TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
RenaultKangoo
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