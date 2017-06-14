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14 Haziran 2017 Çarşamba 12:36

Renault Koleos yenilendi

Renault’un iddalı modeli Koleos yenilendi.

Renault Koleos yenilendi
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Renault Koleos yenilendi
Renault’un iddalı modeli Koleos yenilendi. 2 farklı dizel motorla 4×2 ve 4×4 seçenekleri sunan Koleos’un fiyatı 162 bin 500 liradan başlıyor.
Marka Kadjar, ve Captur’ün ardından yeni Koleos’un pazara sunulması ile Renault SUV serisini tamamladı. Yeni Koleos tasarımı, konforu ve ileri teknolojiye sahip donanımları ile D-segmenti bir SUV’dan beklenen tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Güçlü ve kaslı çizgilere sahip tasarımı ile Yeni Koleos 4×2 ve 4×4 seçenekleri ile 210mm zemin yüksekliği sayesinde her türlü arazide sürüş kabiliyeti sunuyor.

 

Yeni Koleos Touch ve Icon olmak üzere 2 ekipman seviyesi ve 2 dizel motor seçeneği (1.6 lt.dCi 130 bg. X-tronic otomatik 4×2 / 2.0 lt. dCi 175 bg. X-tronic 4×4 otomatik) ile pazara sunuluyor. Yeni Koleos’un fiyatı 162 bin 500TL’den başlıyor.
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Renault Koleos
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