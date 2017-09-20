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Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor

- Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortaklığının çalışmalarından elde edilen kazancı yılda 2 katına, 10 milyar avroya çıkarmak hedefiyle yola çıktı

Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor

- Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortaklığının çalışmalarından elde edilen kazancı yılda 2 katına, 10 milyar avroya çıkarmak hedefiyle yola çıktı

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:21
Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Satış hacmi ile dünyanın en büyük otomotiv grubunu oluşturan Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortaklığının çalışmalarından elde edilen kazancı yılda 2 katına ,10 milyar avroya çıkarmak hedefiyle yola çıktı.

Renault, Nissan & Mitsubishi Motors açıklamasına göre, 14 milyon araç satışı ile kombine finansal gelirlerin toplamda 240 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Grup, iş birliklerini güçlendirmek ve 2022 yılına yönelik çok sayıda hedefi gerçekleştirmek üzere İttifak 2022 adında oluşturdukları yeni planın ayrıntılarını duyurdu.

Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortaklığının çalışmalarından elde edilen kazancı yılda 2 katına, 10 milyar avroya çıkarmak hedefiyle yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault, Nissan & Mitsubishi Motors Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, İttifak 2022 planını açıklarken, bugünün üye şirketler için tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

Ghosn, stratejik planları olan İttifak 2022 sonunda, yıllık ortak kazancı 10 milyar avroya çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Ghosn,"Bu hedefe ulaşmak için Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors olarak, ortak platformlar, güç aktarım mekanizmaları ve yeni nesil elektrik, otonom ve internet bağlantılı teknolojilerdeki iş birliklerine ivme kazandıracağız. Planın sonunda, yıllık toplam satışlarımızın 14 milyonu aşması ve 240 milyar dolarlık gelir elde edilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Üye şirketler arasındaki artan iş birliğini simgeleyen İttifak'ın yeni logosunun ve online dünyada varlığının da başlatıldığını belirten Ghosn, şunları kaydetti:

"Bu plan üye şirketlerin büyüme ve karlılığını arttıracak. 3 özerk şirket olarak, tek şirket çatısı verimliliğinde iş birliği yaparak artan kazançlar oluşturmayı hedefliyoruz. 1999'dan itibaren iki üye ile yola çıkan İttifak, büyümeye devam ediyor. İttifak 2022 ile üç şirket veya daha fazlası ile de büyümeye devam edeceğimizi ispat edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Carlos GhosnRenault-Nissan-Mitsubishi İttifakı
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