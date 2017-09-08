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Renault'da eylül ayında "cazip" fırsatlar

- Renault, bu ay Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine "cazip" fırsatlar sunuyor

Renault'da eylül ayında "cazip" fırsatlar

- Renault, bu ay Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine "cazip" fırsatlar sunuyor

08 Eylül 2017 Cuma 11:04
Renault'da eylül ayında

İSTANBUL (AA) - Renault, bu ay Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine "cazip" fırsatlar sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, "Yarısını Şimdi, Kalanı 2018'de Öde" kampanyası kapsamında araç bedelinin yarısı satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile ödenirken, kalan tutar yüzde 1,19 sabit faizle maksimum 48 aya kadar kredilendiriliyor. Kredi taksit ödemeleri de Ocak 2018'de başlıyor.

Kampanyadan faydalanmayan müşteriler için ise 20 bin TL peşin, 12 aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor.

Renault, Captur ve Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç) modellerinde 20 bin TL ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor.

Talisman, Kadjar ve Symbol modellerinde ise 12 bin TL ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde maksimum 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı sunuluyor.

Eylül ayında Clio HB 55 bin 800 TL, Megane Sedan 68 bin 750 TL, Kangoo 56 bin 700 TL, Captur 84 bin 600 TL, Kadjar 100 bin 50 TL ve Talisman 137 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Renault'nun hafif ticari modellerinde de özel fırsatlar yer alıyor. Master ve Trafic modellerinde 34 bin TL, 12 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 bin TL 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz oranı mevcut.

Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşteriler için de 2 bin TL'lik ek indirim olanağı bulunuyor.

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