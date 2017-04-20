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Ekonomi:
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20 Nisan 2017 Perşembe 09:25

Resmen başvurdu

  Ülkemizin önde gelen markalarından olan ve dünyada birçok yerde maşazası bulunan Mavi Jeans borsaya açılıyor.

Resmen başvurdu
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Resmen başvurdu
   Ülkemizin önde gelen markalarından olan ve dünyada birçok yerde maşazası bulunan Mavi Jeans borsaya açılıyor.Bloomberg News’in haberine göre Mavi Jeans, SPK’ya başvuruda bulundu.
   Şirketin hissedarları Akarlı ailesi ve girişim şirketi Turkven, daha önce halka arz için yatırım bankaları Goldman Sachs ve Bank of America'ya yetki vermişti.
Mavi Jeans'in değerin yaklaşık olarak 800 milyon dolar civarında hesaplanıyor.
Halka arzın Türkiye'de yılın en büyük işlemi olması bekleniyor.1991 yılında İstanbul’da kurulan Mavi Jeans’in 50 ülkede 285 mağazası bulunuyor. 3000’e yakın çalışanı olan Mavi yılda ortalama 7 milyon kot satıyor. Marka resmi sitesinde açıklanan son verilere göre 2014’ü 970 milyon TL ciroyla kapattı.
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Anahtar Kelimeler
Mavi JeansBorsa
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