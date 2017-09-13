Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109083
ALTIN
147.543
DOLAR
3.4406
STERLİN
4.5687
EURO
4.1239
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her...
Metin Oktay kabri başında anıldı
Metin Oktay kabri başında anıldı

Rus heyet domates ihracatını görüşmeye geliyor

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Seyyar, "Rus yetkililer ve iş adamlarıyla hafta sonu bir araya geleceğiz. Bu toplantı sonucunda domates ihracatıyla alakalı epey yol alacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Rus heyet domates ihracatını görüşmeye geliyor

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Seyyar, "Rus yetkililer ve iş adamlarıyla hafta sonu bir araya geleceğiz. Bu toplantı sonucunda domates ihracatıyla alakalı epey yol alacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:53
Rus heyet domates ihracatını görüşmeye geliyor

İZMİR(AA) - TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16-17 Eylül tarihlerinde Antalya'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önderliğinde Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı yetkilileri, karantina uzmanları ve Rus iş adamlarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir heyeti ağırlayacaklarını söyledi.

Toplantıda, Rusya'nın ihracatını durdurduğu ürünlerin gündeme geleceğini ifade eden Seyyar, Türkiye'den de ihracatçıların ve yetkililerin de toplantıda hazır bulunacağını kaydetti.

Rusya'ya ihracatta genel anlamda bir artış olduğunu belirten Seyyar, uçak krizi sonrası yaşanan gerginliğin diplomatik ilişkilerin doğru yönetilmesiyle kısa sürede çözüldüğünü kaydetti.

Seyyar, ihraç ürünlerinde yasaklı bir tek domatesin kaldığını ifade ederek, "Rus yetkililer ve iş adamlarıyla hafta sonu bir araya geleceğiz. Bütün konuları masaya yatıracağız. Toplantı sonucunda domates ihracatıyla alakalı epey yol alacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

"Husumet olarak algılamak çok yanlış"

İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal da Türk satıcılar ve Rus alıcılar arasında bir problem olmadığını, sorunun Rusya'nın yatırımlarıyla alakalı olduğunu dile getirdi.

Domatesin iki ülke arasında sembolik bir ürün olarak kaldığına dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

"Rusya da kendi sebze üretimlerine yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyor. Doğal olarak da kendi üretimini korumak, kollamak adına birtakım adımlar atabilir. Bu ürün kısıtlaması sadece Türklere yönelik değil. Bunu bize karşı bir husumet gibi algılamak çok yanlış. Bu tip korumacı tedbirler almak gayet normaldir."

Muhabir: Yusuf Şahbaz

Anahtar Kelimeler:
DomatesEkonomiIhracatRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda
Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda
Şekerbank'tan esnafa özel geleneksel
Şekerbank'tan esnafa özel geleneksel "Ahilik Haftası" kampanyası
Kodu Cup Türkiye 2017'nin şampiyonları belirlendi
Kodu Cup Türkiye 2017'nin şampiyonları belirlendi
Oyak Renault'dan yurt dışına iki transfer daha
Oyak Renault'dan yurt dışına iki transfer daha
Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü
Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü
Üç üniversiteye 17 öğretim üyesi alınacak
Üç üniversiteye 17 öğretim üyesi alınacak
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Kırsal kalkınma hibe destek tutarı açıklandı
Kırsal kalkınma hibe destek tutarı açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim