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Rusya'dan Türkiye açıklaması; Krizden etkilenmeyiz

Rusya, Türk ekonomisindeki dalgalanmaların birlikte gerçekleştirilecek projeleri etkilemeyeceğini ve milli para birimlerinin kullanılacağını açıkladı. 

Rusya'dan Türkiye açıklaması; Krizden etkilenmeyiz

Rusya, Türk ekonomisindeki dalgalanmaların birlikte gerçekleştirilecek projeleri etkilemeyeceğini ve milli para birimlerinin kullanılacağını açıkladı. 

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:38
Rusya'dan Türkiye açıklaması; Krizden etkilenmeyiz

Rusya'dan Türkiye açıklaması; Krizden etkilenmeyiz

Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette, milli paraların kullanılmasına yönelik çalışmalara hız verildiği bildiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticareti milli para çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını, detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirmişti...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, "Şu anki durumun projelerimizi etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum ama her şey yolunda devam ediyor" dedi. Peskov, iki ülke arasındaki proje ve ekonomik ilişkilerde milli para birimlerinin kullanılmasının planlandığını açıkladı. Peskov, milli para birimi uygulamasından önce detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Dün Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de euro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD’nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek "ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz." demişti.

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