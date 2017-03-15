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Ekonomi:
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15 Mart 2017 Çarşamba 19:04

Rusya hamburger yerine 'Döner endeksi'ni benimsedi

Türk döneri, dünya ekonomi sisteminde tartışmasın büyük ağırlığı olan Bic Mag endeksine alternatif olarak kullanılmaya başlanıyor.

Rusya hamburger yerine 'Döner endeksi'ni benimsedi
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Rusya hamburger yerine 'Döner endeksi'ni benimsedi

Uluslararası ekonominin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen ve dünya çapında kullanılan Amerikan Hamburger Endeksi'nin yerine, Rusya'da alternatif olarak Türk Döneri seçildi. Amerikan Big Mac endeksinin küresel ekonomiye yön verdiği bir dönemde Rusya'da dönerin Endeks oluşturmada kullanılabilir ürün haline gelmesi, Türk döner yatırımcıları içen önemli fırsatları da ortaya çıkardı.

Türk döneri, Rusya Federasyonu'nda dolara alternatif olarak endeks oluşturmada kullanılacak. The Economist dergisinin ünlü "Big Mac" endeksinden esinlerek Rusya'da alternatif bir "alım gücü endeksi" yaratmak istenince 'şaurma' (dönere Rusya'da verilen isim) adında karar kılındı.

Yurttaş İnisiyatifleri Komitesi (KGİ) ve Open Data Day geliştiricileri forumu, Rusya’da bölgelere göre tüketici alım gücünü kıyaslamak için “şaurma endeksi” oluşturdu.

turkrus.com'un haberine göre endeksin yaratıcıları ünlü “Big Mac endeksinden” yola çıktıklarını, ancak Rusya’nın tüm şehirlerinde McDonalds olmadığı için “tüm ülkeyi birleştiren tek fast food” niteliğindeki şaurmayı, yani döneri esas aldıklarını söyledi.

Buna göre, konut ve asgari geçim giderleri (yoksulluk sınırı) çıkarıldıktan sonra elde kalan parayla en fazla şaurma satın alınabilen bölgeler Yamalo-Nenets Özerk Okrugu (günde 10,77 porsiyon), Hantı-Mansi Özerk Okrugu (10,48 porsiyon), Tümen Oblastı (7,49 porsiyon) ve Magadan (7,31 porsiyon) olarak sıralanıyor.

Giderler çıkarıldıktan sonra şaurmaya para ayıramayan bölgeler ise Novosibirsk (-0,47 porsiyon), Kemerovo (-0,08) ve Dağıstan (-0,42). Son sırada Sivastopol var (-0,96).

Rusya’da en ucuz şaurma 80 ruble ile Pskov Bölgesi’nde satılıyor. En pahalı satış 190 ruble ile Çukotka Özerk Okrugu’nda. Ülke ortalaması 121 ruble.
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