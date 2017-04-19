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Ekonomi:
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19 Nisan 2017 Çarşamba 17:16

Rusya; Türk domatesine izin vermedik!

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya hükümetinin Türkiye’den domates sevkiyatlarına izin vermeyi henüz planlamadığını, yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya; Türk domatesine izin vermedik!
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Rusya; Türk domatesine izin vermedik!

Türkiye Rusya uçak krizinin ardından ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen çabalar devam ederken, Moskova bir yıl önce dondurulan ticaretin içinde en önemli kaleme sahip olan domates ithalatını serbest bırakmaya yanaşmıyor. Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, ülkesinin Rusya'dan henüz domates almayı düşünmediğini söyledi.

Tkaçev “Rossiya 24” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Hükümetin tavrı olumsuz yönde. Türk üreticiler için domates pazarını açmayı planlamıyoruz. Her şeyden önce kendi üreticilerimizi destekleyeceğiz” ifadesini kullandı.

“Sırtımızdan vurulduk”

Rus Bakan, buğday başta olmak üzere Rus tarım ürünlerinin Türkiye’ye sevkiyatına getirilen kısıtlamaları sırtından vurulmak olarak adlandırdı. Tkaçev, “Biz bunu beklemiyorduk. Bununla bir anlamda sırtımızdan vurulduk. Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinin normale dönmesini çok istiyoruz” dedi.

Rusya’nın Türkiye’ye sevkiyatlar olmadan yaşamayacağını söylemenin yanlış olduğunu söyleyen Tkaçev, “Yeni pazarlar bulacağız, ama ben mantığın üstün geleceğinden eminim. Türkiye de Rus tahıl ürünlerinin alımında ilgili” dedi.

Rus tarımcıların kaybı

Yerli üreticilerin Rus tarım ürünlerinin Türkiye’ye sevkiyatlara getirilen kısıtlamalardan kaybına değinen Tkaçev, “Bu rakam herkes tarafından biliniyor, neredeyse 1,3-1,5 milyar dolar değerinde. Bu bizim için kötü ama kritik değil. Orta yol bulacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
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