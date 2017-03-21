Rusya, Türkiye'deki uyanık aracıları devre dışı bırakıyor
Ülkesinde gıda güvenliğine büyük önem veren Rusya, Türkiye'de tarım üretimi için şirket kurmaya hazırlanıyor. Türkiye'de üretilen domateslerde sık sık rastlanan kimyasal atıklar ve ithalattan yüksek komisyonlar elde eden aracılardan bıkan Moskova yönetimi, çareyi Türkiye'de domates üretmek ya da kendi belirlediği üreticiden doğrudan alım yapmak için kolları sıvadı.
KENDİ SERALARINI KURABİLİR!
Rusya ile Türkiye’nin yaş meyve ve sebzedeki ihracat çekişmesi sürerken, Rusya’nın domates planı ortaya çıktı. Kendi ürününü yetiştirmek isteyen Rusya, bu amaçla Türkiye’de bir tarım şirketi kurmak istiyor. Rusya, böylece domates ve salatalık başta olmak üzere tarımsal ürünlerde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Rusya'nın bu önerisi Ankara'da kabul edilirse, Akdeniz'de kısa sürede çok sayıda Rus şirketlerin tarım yaptığı seralar oluşturulabilir.
Rusya, bu planını iki ülke heyetlerinin yaptığı teknik görüşmelerde gündeme getirdi. Rus tarım şirketi, üretemediği ürünleri de üreticiden doğrudan satın alarak ülkesine gönderecek. Rusya, böylece aracıları da devreden çıkararak daha uygun fiyatla ürün elde etmeyi hedefliyor.