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Rusya'ya ihracat artışı yüzde 60'ı aştı

Diplomatik ilişkilerdeki pozitif gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen Rusya'ya ihracat, bu yılın ocak-mayıs döneminde 1,4 milyar dolara ulaşırken, bu rakam yüzde 61,4'lük artışa işaret etti.

Rusya'ya ihracat artışı yüzde 60'ı aştı

Diplomatik ilişkilerdeki pozitif gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen Rusya'ya ihracat, bu yılın ocak-mayıs döneminde 1,4 milyar dolara ulaşırken, bu rakam yüzde 61,4'lük artışa işaret etti.

03 Haziran 2018 Pazar 12:16
Rusya'ya ihracat artışı yüzde 60'ı aştı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,4 artarak 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara ulaşırken, söz konusu artışa dış satımını ikiye katlayan yaş meyve ve sebze sektörü yön verdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Rusya'ya 2017'nin ocak-mayıs döneminde 872 milyon 943 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara yükseldi.

İhracatta gözlenen yüzde 61,4'lük yükselişte, 2015 sonlarında ortaya çıkan diplomatik sorunların aşılması ve ticari ilişkilerdeki pozitif gelişmeler etkili oldu.

Yılın ilk 5 ayında Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatın büyüklüğü açısından 263 milyon 628 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer alırken, bunu 195 milyon 899 bin dolarla otomotiv endüstrisi izledi.

Bu dönemde Rusya'ya 156,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamülleri, 117,4 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon, 110,2 milyon dolarlık deri ve deri mamülleri, 109,2 milyon dolarlık da makine aksamı ve siparişleri ihracı gerçekleşti.

Böylece ilk 5 ayda 6 sektörün Rusya'ya ihracatı, 100 milyon doları aştı.

En fazla ihracat artışı süs bitkileri sektöründe

Rusya'ya, bu yılın ocak-mayıs döneminde 27 sektör tarafından ürün ihracı gerçekleşti. Söz konusu sektörlerden 22'si, ihracatını bir önceki yıla kıyasla artırmayı başardı. Tütün, diğer sanayi ürünleri, mücevher, su ürünleri ve hayvansal mamüller ile çelik ise yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatı gerileyen sektörler olarak sıralandı.

En hızlı düşüş yüzde 75,5'le tütünde yaşanırken, söz konusu sektörün ihracatı geçen yılın ocak-mayıs döneminde bulunduğu 3 milyon 597 bin dolar seviyesinden, bu yılın aynı sürecinde 950 bin dolara geriledi.

İhracat düşüşünde tütünü; yüzde 73,6 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 27,5'le mücevher, yüzde 16,5'le su ürünleri ve hayvansal mamüller, yüzde 16,5'le de çelik sektörleri takip etti.

Söz konusu dönemde Rusya'ya ihracat artışında ise gemi ve yat başı çekti. Söz konusu sektörün ihracatı geçen yılın 5 ayında 27 bin dolar iken, bu yılın ocak-mayıs döneminde 520 bin dolara yükseldi. Bu da sektörün dış satımını 19 katına çıkardığına işaret etti.

İhracat artışında gemi ve yatı, yüzde 288,3'le süs bitkileri ve mamülleri, yüzde 234,5'le halı, yüzde 217,4'le tekstil, yüzde 157,6'yla da zeytin ve zeytinyağı sektörleri izledi.

Yaş meyve ve sebze, miktarsal artışta zirvede

Yaş meyve ve sebze sektörü ihracatı, geçen yılın ilk 5 ayında gerçekleşen 123,7 milyon dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde 139,9 milyon dolar artırarak 263,6 milyon dolara çıkarmayı başardı. Sektör böylece dış satımını neredeyse ikiye katlarken, Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat miktarına yön veren majör sektör olarak kayıtlara geçti.

Miktarsal olarak ihracat artışında yaş meyve ve sebzenin ardından 81,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gelirken, 53,5 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri üçüncü sırada yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiIhracatTİMYaş Meyve Ve Sebze
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