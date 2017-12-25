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Rüzgar enerjisi ihaleleri başladı

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ilk gününde Amasya-Samsun bölgesi için teklifler değerlendirildi.

Rüzgar enerjisi ihaleleri başladı

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ilk gününde Amasya-Samsun bölgesi için teklifler değerlendirildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:19
Rüzgar enerjisi ihaleleri başladı

ANKARA (AA) - Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ilk gününde, toplamda 60 megavatlık Amasya - Samsun bölgesinde, en düşük teklifi veren firmalardan Doğages Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne 49, Ekores Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne 11 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı ihalede, ilk bölge olan Amasya - Samsun için teklif dosyaları açıldı. Söz konusu bölge için verilecek 60 megavatlık ön lisans için 23 firmanın teklif dosyaları incelendi.

Amasya - Samsun bölgesinde kilovatsaat başına -0,88 dolar/cent teklif veren Doğages Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne 49 megavatlık kapasite tahsisi uygun bulundu. Şirketin bu bölgede kuracağı santralin adı Doğages RES olacak.

Söz konusu bölgede, kilovatsaat başına eksi -0,55 dolar/cent teklif veren Ekores Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ise 11 megavatlık kapasite tahsisi yapılacak. Şirketin bu bölgede kuracağı rüzgar enerjisi santralinin ismi ise Taşova RES olacak.

Böylece, her iki şirket için toplamda 60 megavatlık kapasite tahsis edilmiş oldu.

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde bugün toplamda 430 megavatlık ön lisans verilecek 8 bölge için teklifler alınıyor. Bugün gerçekleşecek toplam 430 megavatlık ihale için 101 şirketin başvurusu alındı.

Rüzgarda, 21-23 Haziran'da tamamlanan ön lisans ihaleleriyle toplamda 11 bölge için 710 megavatlık ön lisans tahsisi edilirken, 25-29 Aralık'ta tamamlanacak ön lisans ihaleleriyle de toplamda 32 bölge için 2 bin 130 megavatlık ön lisans verilecek.


Anahtar Kelimeler:
EkonomiRüzgar IhalesiRüzgar YarışmalarıTürkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)
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