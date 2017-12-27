Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor kırdı

- Geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinde ilk kez 30 milyon rakamını geçerek 31 milyon yolcu sayısına ulaştı - Havalimanı terminalinden geçen 31 milyonuncu yolcu törenle karşılandı

Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor kırdı

- Geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinde ilk kez 30 milyon rakamını geçerek 31 milyon yolcu sayısına ulaştı - Havalimanı terminalinden geçen 31 milyonuncu yolcu törenle karşılandı

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:46
Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı tarihinde ilk kez 30 milyonu geçerek 31 milyona ulaştı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı dün itibarıyla 31 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı.

Pegasus Havayolları'na ait Zürih uçuşuyla İstanbul'a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel havalimanı terminalinden geçen 31 milyonuncu yolcu oldu. Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi.

Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG'nin yöneticileri katıldı.

Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul Shangri La Bosphorus Otel'de bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verildi.

Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti armağan etti.


- "Hedefimiz 2018'de başarı çıtasını yükseltmek"


Törende konuşan İSG Üst Yöneticisi Göral, 2016'da 29,6 milyon yolcuya ulaştıklarını hatırlatarak, "2017 yılında hedefimiz 30 milyon yolcu sınırını geçmekti. Bugün bu başarıya ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında bu başarı çıtasını daha da yukarı çekmek." ifadelerini kullandı.

Havalimanının 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel ise 31 milyonuncu yolcu olarak terminalden geçmenin kendisi için çok hoş bir sürpriz olduğunu kaydederek, havalimanı yönetimine ve işletmeci şirkete teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da bölgesel uçuşlar çalıştayı
Muğla'da bölgesel uçuşlar çalıştayı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
"Devlet Ar-Ge ve inovasyon için tüm ortamı sağlıyor"
Kredi kartıyla internetten alışverişe onay için son günler
Kredi kartıyla internetten alışverişe onay için son günler
Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak
Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak
İstanbul'un bütçesi 18 bakanlığı solladı
İstanbul'un bütçesi 18 bakanlığı solladı
Şişecam Cam Ambalaj dünya standartlarına uygun üretim yapıyor
Şişecam Cam Ambalaj dünya standartlarına uygun üretim yapıyor
'Çay Borsası' yaş çay ve kuru çay fiyatlarını artırdı
'Çay Borsası' yaş çay ve kuru çay fiyatlarını artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim