Safkan atlara ithalat izni

ANKARA (AA) - Mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, satın alınma tarihinden sonra yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen atlar için de düzenlemeye gidildi. 2015'te yayımlanan yönetmelik değişikliğinden önceki hükümlere uygun olarak, Türk vatandaşları tarafından yurt dışından satın alınmış olan ancak mevzuat değişikliği nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek. Tayların ithalatı için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi gerekecek.