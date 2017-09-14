Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107934
ALTIN
147.178
DOLAR
3.4572
STERLİN
4.5679
EURO
4.1139
Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak
Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak
Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç gol atmak kolay değil’
Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç...
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç...
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda...
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi...

Safkan atlara ithalat izni

Mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek.

Safkan atlara ithalat izni

Mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek.

14 Eylül 2017 Perşembe 10:42
Safkan atlara ithalat izni

ANKARA (AA) - Mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle 2017 yılından önce yapılan aşım sonucu doğan ve yönetmelik hükümlerinin gerekliliklerini sonradan sağlayan taylar için düzenleme yapıldı. Buna göre, söz konusu taylar için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde, her bir at için idari para cezasının sahibi tarafından yatırılması kaydıyla tescil işlemleri yapılarak pedigrileri (kimlik belgesi) verilecek.

Yönetmelikle, satın alınma tarihinden sonra yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen atlar için de düzenlemeye gidildi. 2015'te yayımlanan yönetmelik değişikliğinden önceki hükümlere uygun olarak, Türk vatandaşları tarafından yurt dışından satın alınmış olan ancak mevzuat değişikliği nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek. Tayların ithalatı için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi gerekecek.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASELSAN'dan 10,7 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 10,7 milyon dolarlık sözleşme
Başak traktör istihdamı artırmayı hedefliyor
Başak traktör istihdamı artırmayı hedefliyor
"Online kırtasiye alışverişini babalar yapıyor"
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
"Başak üretim tesislerini aldıktan sonra 17-18 kat büyüdük"
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Koza Holding'e vergi cezası
Koza Holding'e vergi cezası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim