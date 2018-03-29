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"Sağlıklı büyümeye devam edeceğimiz anlaşılıyor"

- KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: - "(Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesi) Bu Türkiye’nin başarısı. 20013’ten bu yana en büyük büyüme rakamına ulaştık. Büyüme barajını aşarak 7,4 lük bir büyüme sağladık. Gayrimenkul sektörü olarak da bu büyümede lokomotif sektörlerden biri olarak rol aldığımız için mutluyuz" - "Tüm zorluklara rağmen gayrimenkul sektörü yine Türkiye’nin büyüme dinamosu olmaya devam edecektir"

"Sağlıklı büyümeye devam edeceğimiz anlaşılıyor"

- KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: - "(Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesi) Bu Türkiye’nin başarısı. 20013’ten bu yana en büyük büyüme rakamına ulaştık. Büyüme barajını aşarak 7,4 lük bir büyüme sağladık. Gayrimenkul sektörü olarak da bu büyümede lokomotif sektörlerden biri olarak rol aldığımız için mutluyuz" - "Tüm zorluklara rağmen gayrimenkul sektörü yine Türkiye’nin büyüme dinamosu olmaya devam edecektir"

29 Mart 2018 Perşembe 14:39

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesine ilişkin, "Bu Türkiye’nin başarısı. 20013’ten bu yana en büyük büyüme rakamına ulaştık. Büyüme barajını aşarak 7,4 lük bir büyüme sağladık. Gayrimenkul sektörü olarak da bu büyümede lokomotif sektörlerden biri olarak rol aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Elmas, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,4, ikinci çeyrekte yüzde 9,4, üçüncü çeyrekte yüzde 11,3 ve dördüncü çeyrekte yüzde 7,3 büyüme sağladığını kaydetti.

2017'nin tamamına bakıldığında ise yüzde 7,4'lük bir ortalama büyüme olduğunu hatırlatan Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörel kırılıma baktığımızda ise hizmet sektörü yüzde 10,7, inşaat yüzde 8,9, sanayi yüzde 9,2 ve tarım yüzde 4,7'lik bir büyüme gösterdi. Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G20 ülkeleri arasında bu rakamlar, bize liderliği getirdi. OECD ülkeleri arasında da en fazla büyüyen ikinci ülke olmayı başardık. İnşaat sektörü en büyük büyümeyi gösteren 2. sektör oldu. Son 3-4 yıldır hiç küçülmeyen sektör konumundayız. Yeni rakamlarda, sanayi sektörümüzün de inşaat sektörümüzle aynı seviyelere gelmesi son derece sevindirici."


- İnşaat sektörü sanayiyi yüzde 30 oranında destekliyor


Altan Elmas, hükümetin teşvikleri ve aldığı önlemlerin rakamların bu şekilde sevindirici çıkmasında büyük rol oynadığını vurguladı.

Elmas, şunları kaydetti:

"Bu Türkiye’nin başarısı. 20013’ten bu yana en büyük büyüme rakamına ulaştık. Büyüme barajını aşarak 7,4 lük bir büyüme sağladık. Gayrimenkul sektörü olarak da bu büyümede lokomotif sektörlerden biri olarak rol aldığımız için mutluyuz. Tüm zorluklara rağmen gayrimenkul sektörü, yine Türkiye’nin büyüme dinamosu olmaya devam edecektir. İnşaat sektörümüz yüzde 30 seviyesinde iğneden ipliğe sanayi sektörümüze fayda sağlıyor. 2018’de de gayrimenkul sektörünün büyüme ivmesinin süreceğini öngörüyoruz. Öte yandan büyümenin diğer sektörlerdeki kırılımlarına baktığımız zamanda da ülke olarak dikkat çekici bir büyüme hamlesi içerisinde olduğumuz anlaşılıyor. Büyük resme topluca baktığımızda da sağlıklı büyümeye devam edeceğimiz anlaşılıyor. Tüm sektörlerimizde büyümenin olması bu durumun en büyük göstergesi. Geleceğe karamsar bir şekilde bakmak için hiçbir sebebimiz yok."

Anahtar Kelimeler:
2017Altan ElmasBüyüme RakamlarıKONUTDER
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