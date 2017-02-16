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16 Şubat 2017 Perşembe 15:22

Sahibinden satılık  Şehir Hatları vapuru

35 yıl boyunca İstanbulluları iki yaka arasında taşıyan "Şehit Caner Gönyeli” isimli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

Sahibinden satılık  Şehir Hatları vapuru
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Sahibinden satılık Şehir Hatları vapuru
   35 yıl boyunca İstanbulluları iki yaka arasında taşıyan "Şehit Caner Gönyeli” isimli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı. İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları hizmet veren   "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, sahibinden.com'da 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.
   Konuya ilişkin sahibinden.com tarafından yapılan açıklamaya göre, Deniz İşletme Müdürlüğü'nden 4 yıl önce ihale ile satın alınan yolcu vapuru, 3 Şubat'ta satışa çıkarıldı. Vapura şu ana kadar yerli-yabancı turizm işletmeleri ve mimarlar talip oldu.
   Ticari işletme için uygunluk belgesi olan, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 
  
   
   1978'de yapılan vapurda kaptan köşkünün yanı sıra, 4 büyük salon ile suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcut.
   Vapuru yaklaşık 4 yıl önce Deniz İşletmeleri Müdürlüğü'nün açtığı ihalede otel yapmak amacıyla satın aldıklarını belirten ilan sahibi Yiğit Ali Günaydın, "Otel için proje de çizildi. Ancak maliyeti nedeniyle bugüne kadar hayata geçiremedik. Bu nedenle de satma kararı alarak sahibinden.com üzerinden satışa çıkardık." bilgisini verdi.
   Yalova’da demirli bulunan vapurun satın alınmadan önce Eminönü-Kadıköy hattında yolcu taşıdığını belirten Günaydın, ilanın yayımlanmasının ardından kendisini daha çok yabancı yatırımcıların danışmanlarının aradığını söyledi.


Haberturk
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Şehir Hatları Vapuru
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