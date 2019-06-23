Sahiller turistlere kaldı, plajlar boşaldı



Tekrarlanan İstanbul seçimleri, tatil bölgelerini adeta boşalttı. Yollarda Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yoğunluk dün gece daha da arttı. İstanbul Esenler Otogarı’nda yoğunluk yaşanırken tatil beldelerinde sahiller turistlere kaldı. Çeşme’de otellerin doluluk oranı düştü.

SAHİLLER BOŞ KALDI

Kuzey Ege’de Balıkesir’e bağlı Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit sahilleri yaz dönemi ve hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Didim’deki Altınkum Plajı’nda şezlongların boş olması dikkat çekti. Bodrum’da son 2 gündür havaalanında yoğunluk yaşanıyor.

HERKES İSTANBUL'A GELİYOR

Sahillerde yabancı turist yoğunluğu dikkat çekiyor. Sadece diğer şehirlerden değil yurt dışından da birçok kişi oy kullanmak için İstanbul’a geliyor. Tatil yörelerinde iptallere rağmen yeni rezvasyonların olduğunu belirten işletmeciler "24 haziran sonrası için doluluk oranımız geçen yıla oranla daha iyi" değerlendirmesinde bulunuyor.