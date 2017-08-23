Sahte organik ürünlere dikkat: Köy pazarlarında kazıklanmayın

Gıda sektöründe sağlığa zararlı sebze, meyve, süt ürünleri ile bitkisel yağlar konusunda denetim eksikliği kırsal kesimde kendini yoğun olarak hissettiriyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlere yakın mahalle ile ilçelerde haftasonları kurulan yerel pazarlarda 'Doğal, Organik' etiketleriyle satışa konulan ürünler içerisinde akıllara durgunluk veren yöntemlerle, tüketici kandırılıyor. Organik adı kullanılarak tüketici sadece köy pazarlarında kazıklanmıyor.

Sahte organik ürünler

Kendi sektöründe ünlü markaların 'Organik' iddiasıyla sattığı ürünlerin içeriğinde kimyasal ilaçlar, organik balında şeker, hatta organik mamadan kurt bile çıktığı görülüyor. Çoğu tüketici deneyimi, şikayetvar.com adresinde yer alırken, bazı tüketiciler seslerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyor. İşte sizin içih hazırladığımız sahte organik ürünler haberi...

ŞOK'TAN ALINAN YUMURTALARI 'KÖY YUMURTASI' DİYE SATIYORLAR

Kimi şehirlerde Ekolojik pazar, kimi ilçelerde köy pazarları olarak kurulan, ancak daha sonra uyanık tüccarların istilasına uğrayan satış yerlerinde tüketici adeta soyuluyor. Yerel yönetimlerin, üreticinin doğrudan vatandaşla buluşmasını sağlamak amacıyla kurulan köy pazarlarında cirit atan sahtekarların yöntemleri deyim yerindeyse 'Şeytana pabucunu ters giydirecek' cinsten.

Köy pazarlarına yakın ünlü marketlerden bulgur, tereyağı, yumurta, peynir alarak bunları ambalajlarından çıkaran uyanık satıcılar "Taze köyden geldi' diyerek tüketiciye fahiş fiyatla satıyor.



Şok, Migros, A101 gibi şübe sayısı yüksek marketlerden aldıkları ürünleri bazen yüzde 100'ün üzerinde karla satan uyanıkların maskesini düşüren duyarlı tüketiciler, buralarda yaşadıkları tecrübeyi sosyal medya paylaşmayı ihmal etmiyor.

İstanbul Beyoğlu'nda yıllardır kurulan İnebolu Pazarı, Kasımpaşa'da kurulan Kastamonu Pazarı, ekolojik köy pazarı olma özelliğini hızla kaybeden yerler başında geliyor. Taze köy ekmeğini yakın ilçelerdeki fırınlardan, köyde doğal ortamda üretildiğini sandığı sebze ve meyveleri bazı uyanık satıcıların İstanbul'da halden veya yol üstü satıcılarından toptan ve uygun fiyata aldığını belirten vatandaşlar "Sulu organik armut diye satılan armutlar, dut ağıcına aşılanmış bir nevi GDO'lu Dutarmut olarak karşımıza çıkıyor. Üzüm sandıklarının menşei kamyonet kasalarında görülüyor. Köy tavuklarının üzerinde artık tarih damgası ve markası var. İnanılır gibi değil. Bütün satıcılar ağız birliği etmişçesine Antalya seralarında üretilmiş domatesi kendi köylerinden getirdiğini söylüyor" diyerek dert yanıyor.

ORGANİK PAZARLAR DAHA GÜVENLİ

İstanbul ve Ankara'da kurulan organik pazarların daha güvenli olduğunu belirten uzmanlar "Buralarda gönüllü kuruluşların ve Sivil Toplum Örgütleri'nin en azından takibi ve denetimi var. Kendi içlerinde oluşturulan denetim süreci tüketiciye güven veriyor. Organik pazar denetimi yapan yerel zabıtalar da deneyim kazandı. Sertifikalı olmayan ürünler bu tür pazarlara giremediği için tüketicinin istismar edilmesi oldukça zor. Ancak ekolojik pazar ya da köy pazarı adı altında kurulan yerlerde denetimsizlik her türlü istismara açık" değerlendirmesinde bulundular.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Denli ise özellikle organik yumurta ve köy yumurtası konusunda tüketicinin açıkça istismar edildiğini belirterek "Vatandaşın köy yumurtası ile markette satılan endüstriyel yumurtayı anlaması oldukça güç. Zaten köylerde üretici kalmadı, çoğu köyde vatandaşlar yumurtasını marketlerden temin ediyor. En iyisi yumurtanın nerede üretildiğini takip etmek" diyerek vatandaşları bu konuda uyardı.

EN GÜVENİLİR ORGANİK PAZARLAR KADIKÖY VE FERİKÖY'DE

İstanbul içinde Şişli ve Kadıköy sınırları içerisinde kurulan iki organik pazarın oldukça güvenilir olduğunu belirten uzmanlar "Sertifikasyon sistemi ve STK'ların duyarlılığı bu iki pazarı öne çıkarıyor. Tüketicinin hem sağlığı hem de bütçesi ile kimsenin oynamasına izin verilmiyor" yorumunu yaptılar.

TUZLA BELEDİYESİ ORGANİK ÜRÜN ÇARŞISI BERBAT DURUMDA

Şikayetvar.com adresinde sadece organik ürünlerle ilgili skandal hatalar yer almıyor. Belediyeler tarafından işletilen organik pazarlar da mercek altına alınmış. Örneğin Tuzla Belediyesi Organik Ürün Çarşısı hakkında yapılan bir şikayet akıllara durgunluk verecek cinsten:

"Tuzla Belediyesi Organik Ürün Çarsısı' nda hem alışveriş hem kahvaltı yapmaya gittik ve çok şaşırdık sebebi hemen hemen elimize aldığımız bütün ürünlerin tarihi geçmiş olması toz ve kirli olması dükkanların içinde farelerin cirit atması ve sayamayacağım bir ton şikayet neyse kahvaltı yapalım dedik kahvaltıyı hazırlayan arkadaş üstü başı leş gibi kafası ağzı açık kollarındaki kıllar eşimin sakalından çok daha fazla uyardığımızda ise çok kaba ve lakayıt bir şekilde beğenmiyorsanız gelmeyin gidin sahilde yapın kahvaltınızı dedi ve kovdu bizi bu arkadaşın ismi öğrendiğimize göre C** Hanım 'mış eğer belediye ye ait bir işletmeyse size hiç yakıştıramadım başka yerlere de şikayetçi olacağım bu işletmenin takipçisi olacağım.



MARKETLERDE ORGANİK YUMURTALAR DA BOZUK ÇIKTI

Organik ürün sattığını iddia eden markalar hakkında şikayetler ve ürün memmuniyetsizliği had safhada. Sektörde adını duyurmaya çalışan Raya Organik hakkında şikayetvar.com da yer alan yorumlar akıllara durgunluk verecek cinsten. İrem adlı kullanıcı Raya Organik için bakın neler yazmış;

Raya Ogrganik Bozuk Gıda.

18 Ağustos 2017 tarihinde Çağrı Market Haznedar şubesinden Raya marka organik yumurta 2 paket aldım. 20 Ağustos 2017 tarihinde 1 paket açıp yumurtaları pişirdik. Yumurtalar bozuk çıktı. Resimler aşağıdadır. Bu bozuk yumurtalardan dolayı besin zehirlenmesi yaşayabilirdik. Bugün yumurtanın diğer paketi ile beraber aldığım zeytinleri de iade edeceğim. Resmen midem bulandı bu marketten bir daha alışveriş yapmayacağım. Ürünü iade almazlarsa Sağlık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Alo 174 gıda hattını arayıp şikayet edeceğim.

Benzer bir yumurta skandalında bu kez CityFarm şirketinin adı geçiyor. Gizem adlı kullanıcının yorumunda, şirket ürünleri fotoğraflanarak bakın neler yazılmış;



City Farm Organik Yumurta, Tavukları Yumurtlatmaktan Kan İçinde Kalmış Yumurtalar!

City Farm organik yumurtayı düzenli olarak alırım. Bu hafta sonu krep yaparken hamurun üzerine kırdığım yumurta bildiğiniz kandı. Hem korkutucu hem tiksindirici kötü anlar yaşamamıza sebep oldu. Sanırım süresinden fazla yumurtlayan tavuklarda oluyormuş bu durum. City Farm'in Instagram hesabına videosuyla gönderdim yumurtaların.

Dariush adlı kullanıcı, CityFarm etiketli bir kavanoz balın fotoğrafı ile yaşadığı sıkıntıyı dile getirmiş; City Farm Organik Çiçek Bal Şeker Dolu!

City Farm'dan aldığım organik çiçek bal içi şeker dolu çıktı, Ecocert IMO sertifika numarası tr-ot-003,

ELMALI YULAFTAN BÖCEK, ORGANİK BEBEK EKMEĞİNDEN İP

Organik bebek mamaları ve ekmeği üreten Hipp adlı şirketin ürünleri de şikayet konusu. Mamasından böcek çıkan şirketin ekmeğinden de ip çıktığı görüntülerle anlatılıyor. İşte o şikayetler..

Hipp Mama'dan Böcek Çıktı Mağdurum!

Hipp organik elmalı yulaflı kaşık mamasından böcek çıktı iğrendim resmen güvendiğim bir markaydı fakat hayal kırıklığına uğradım.

ORGANİK BEBEK EKMEĞİNDEN İP ÇIKTI

Hipp Bebek Organik Ekmeğin İçinden İp Çıktı!

Hipp organik bebek ekmeği olarak aldığım 31.12.2017 son tüketim tarihli ekmeği açtığımda ekmeğin üzerinde mavi bir şey gördüm, hafifçe kazıdım ne olduğunu anlamak için plastik alaşımlı ip olduğunu fark ettim, şu an dan itibaren Hipp bebekler için üretimde olan ''organik'' hangi koşullarda üretim sağlıyor merak ediyorum. Şahsen garanti eden sayın Claus Hipp'e sorarım?