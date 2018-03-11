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Sahte taksi plakalarına yeni önlem: UKOME'den değişiklik

UKOME, kopyalama yöntemiyle düzenlenen ikiz plakalı taksilerin yakalanmasını kolaylaştırmak için 248 plakanın harf serisinin değiştirilmesi kararı aldı.

Sahte taksi plakalarına yeni önlem: UKOME'den değişiklik

UKOME, kopyalama yöntemiyle düzenlenen ikiz plakalı taksilerin yakalanmasını kolaylaştırmak için 248 plakanın harf serisinin değiştirilmesi kararı aldı.

11 Mart 2018 Pazar 14:08
Sahte taksi plakalarına yeni önlem: UKOME'den değişiklik

Sahte taksi plakalarına yeni önlem: UKOME'den değişiklik

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kopyalama yöntemiyle düzenlenen ikiz plakalı taksilerin yakalanmasını kolaylaştırmak için 248 plakanın harf serisini değiştirdi.

UKOME, yıllardır esnafı yıldıran ikiz plaka yöntemi olarak bilinen korsan taksiciliğin önüne geçmek için plakası kopyalanan esnafa, "TG" serisiyle başlayan plaka verdi.

Hiç gitmediği yerlerden kendisine çeşitli cezalar gelen plakası kopyalanmış esnaf, mahkemelerle artık uğraşmayacağı için uygulamayı memnuniyetle karşılarken, yıllardır plakasıyla çevrede tanınan bazı taksici esnafı ise burukluk yaşıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 17 bin 395 tahditli taksi plakası bulunduğunu belirterek, zaman zaman bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını anlattı.

Aksu, kopyalama yöntemiyle düzenlenen ikiz plaka ile yapılan korsan taksiciliğin bu sıkıntılardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar, gerçek bir ticari taksiyi şasi, motor ve benzeri özelliklerini kopyalayarak, değişik bölgelerde çalışıp hak gasbı yapıyorlardı. Taksici esnafımız bu konuda mağdurdu. Kopyalanan plakalar, OGS kullanmadan köprülerden, otoyollardan kaçak geçiş yapıyorlardı. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, radara yakalanıyorlardı. Ceza onlara intikal etmediği için rahatlardı. Cezalar, gerçek taksi plakası sahibine ulaştığı için esnafımız bu konuda çok mağdurdu. Esnafımız, bu konuda savcılığa başvurarak, cezaların kendilerine ait olmadığını beyan ediyordu. Cezada belirtilen tarihlerde orada bulunmadığını ve hatta o bölgede çalışmadığını söylüyorlardı. Esnafımız bundan sonuç almış olsa da vakit ve dolayısıyla ekonomik kayıp yaşıyordu."

Yediemin otoparkındaki araçlara da trafik cezası geliyordu

Cumhuriyet savcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu durumun önüne geçmek için bir çalışma yaptığını dile getiren Aksu, UKOME'den, bu yönde bir şikayeti olan esnafın plakasının, yeni harf grubuyla değiştirme kararı alındığını aktardı.

Aksu, mal sahiplerine herhangi bir hak kaybı olmadan, sadece "TG" serisiyle başlayan harf gruplarıyla yeni plakalar verildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"UKOME, bu kapsamda 248 aracımıza 'TG' serisiyle yeni plaka verme kararı aldı. Kopyalanmış veya mükerrer ya da sahte plakaları bulmak adına eski harfleri iptal ederek, önceki plakaları kullanan sahtekarlar kolay yakalanabilsin diye bu karar alındı. Fakat biz bu kararı revize ettirdik. Esnafımız, eski harflere aşina olan müşterilerini kaybetmemesi adına, sahte plaka yakalandıktan sonra isteyen eski plakasını alabilecek. Çünkü bazı esnafımız, memleketine göre plaka tercihi yapmış. Burada sadece sahte plakaların yakalanmasını kolaylaştırma amacı var. Çünkü bu iş öyle bir yere varmıştı ki yediemin otoparkında emniyet tarafından bağlı olan bazı araçlarımıza bile çeşitli cezalar geliyordu. Esnafımız bu konuda çok mağdurdu. Bu uygulama sahtekarları yakalamayı kolaylaştıracaktır, ancak çözümün böyle olmayacağını düşünüyoruz. Emniyet, çalışmalarını yoğunlaştırarak ve bazı elektronik ekipmanlarla bu sahtekarları gayet iyi bir şekilde yakalayabilir. Çünkü, eğer art niyetliyseniz, yeni plakaları da kopyalayabilirsiniz. Bu nedenle emniyet birimlerimizin bu konuda daha kapsamlı çalışmalarını yürütmelerini rica ediyoruz."

Son Güncelleme: 11.03.2018 11:54
Anahtar Kelimeler:
UKOMETürkiyeİTEOIkiz PlakaEyüp Aksu
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