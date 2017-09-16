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Sanal kumar şebekeleri maliyenin kıskacında

Maliye Bakanı Ağbal, "İnternette sanal bahis oynayanların yatırdıkları paralara el koymaya başladık. Dolayısıyla 'internetten sanal bahis oynuyorum' diye kimse parasını çarçur etmesin." dedi.

Sanal kumar şebekeleri maliyenin kıskacında

Maliye Bakanı Ağbal, "İnternette sanal bahis oynayanların yatırdıkları paralara el koymaya başladık. Dolayısıyla 'internetten sanal bahis oynuyorum' diye kimse parasını çarçur etmesin." dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:51
Sanal kumar şebekeleri maliyenin kıskacında

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine, yasa dışı sanal kumarla mücadeleye ilişkin çalışmaları anlattı.

Ağbal, birtakım suç şebekelerinin bu alanı çok daha fazla kullanmak istediğine değinerek, vatandaşların, özellikle interneti çok daha hızlı kullanan gençlerin bu tür uygulamalara yönelebildiğini, devlet olarak yasa dışı sanal kumara asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Maliye Bakanlığı olarak, bu konuda Mali Suçları Araştırma Kurulunu (MASAK) görevlendirdiklerinin altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de bu çalışmaları koordine etmek üzere MASAK yoğun bir çalışma yürütüyor. İçişleri, Adalet, Gençlik ve Spor bakanlıklarımızla beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bir süre önce kanun hükmünde kararnameyle (KHK) bir düzenleme yaptık. Bugün yasa dışı sanal bahis veya kumar oynatanlar bu sistemi şöyle yönetiyorlar: Bu işi organize eden suç örgütleri, bazı gençleri ve işsizleri buluyor, bunlar adına banka hesapları açtırıyor. Vatandaş da internet sitesinde gördüğü bu hesaplara para yatırıyor. Bankalara yatan bu paralar gün sonunda suç şebekelerinin çalıştırdıkları elemanlar tarafından çekiliyor. Bazen bunlar taksiciler de olabiliyor."

Ağbal, bu sistemde para akışının bankalar üzerinden yürütüldüğünün anlaşıldığına işaret ederek, konuya ilişkin KHK'da yaptıkları değişiklikle MASAK'ın sanal bahis paralarına el koyabildiğini anlattı.

"Paralara el koymaya başladık"

KHK düzenlemesinin ardından hazırladıkları raporları savcılıklara gönderdiklerini belirten Ağbal, "Savcılıklarımız da şimdi mahkemelere müracaat ediyor. Bu paralara el koymaya başladık. Bana gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki attığımız adımlardan çok ciddi rahatsız olmuşlar. Bunu önümüzdeki dönemde daha da artıracağız. Gelir İdaresi Başkanlığımızı ve Vergi Denetim Kurulumuzu da devreye soktuk, onlar da özel denetim yapmaya başlayacaklar. İçişleri Bakanlığımız bu konuda mali şube bazında özel çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Ağbal, sanal bahis oynatanlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü, oynayanlar için de cezalar bulunduğunu hatırlattı.

"Milli güvenliği tehdit edenlere bilmeyerek kaynak aktarmayın"

Ağbal, sanal kumarla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Sanal bahis oynatan sitelerin arkasında uluslararası birtakım suç şebekeleri bulunuyor. Vatandaşlarımız suç örgütlerine para kazandırmasın. Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit altına alan yapılara bilerek veya bilmeyerek kaynak aktarmasın. Bunun için herkes yasa dışı sanal bahisten uzak dursun." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
BahisEkonomiMaliye Bakanı Naci AğbalMASAKSanal Kumar
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