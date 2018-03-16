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Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

16 Mart 2018 Cuma 11:50
Sanayi üretim endeksi açıklandı

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise, bir önceki aya yüzde 0,8 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ocak 2018'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış gösterdi. Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, bu dönemde yüzde 12,9 yükseldi.

Rakamlar revize edildi

Daha önceki yıllarda sabit temel yıl ağırlıkları kullanılarak hesaplanan "sanayi üretim endeksi", her yıl ağırlık güncellemesine dayalı zincirleme endeks yöntemine göre hesaplanarak aylık olarak yayımlanmaya devam edilecek.

Sanayi üretim endeksi hesaplamalarında kullanılmaya başlanan KDV ve ÖTV beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığına verilme ve TÜİK'e aktarılma zamanına bağlı olarak eski seriler için t+38 gün olan yayımlanma zamanı t+47 gün oldu.

Daha önce anket verisine dayalı olarak hesaplanarak yayımlanan sanayi üretim endeksleri 2010-2017 yılları için yine idari kayıtlara dayalı olarak üretilen sonuçlar ile revize edildi.

Sanayi üretim endeksi haber bültenleri her ayın 16’sında yayımlanacak. Ayın 16. gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda haber bülteni bir gün önce ya da bir gün sonra yayımlanacak.

Muhabir: Göksel Yıldırım, Merve Özlem Çakır


Anahtar Kelimeler:
EkonomiOcakSanayi üretimi
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