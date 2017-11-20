Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Sanayide 213 bin yeni istihdam

Prof. Dr. Bayraktutan, "2017 yılındaki istihdam teşvikleri ve KGF desteği ile sanayide 210 bini aşan istihdam sağlanmıştır ve bu tek başına önemli bir veri olup sektör istihdamının yıllık bazda yüzde 4,1 artışına tekabül etmektedir." dedi.

Sanayide 213 bin yeni istihdam

Prof. Dr. Bayraktutan, "2017 yılındaki istihdam teşvikleri ve KGF desteği ile sanayide 210 bini aşan istihdam sağlanmıştır ve bu tek başına önemli bir veri olup sektör istihdamının yıllık bazda yüzde 4,1 artışına tekabül etmektedir." dedi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 13:09
Sanayide 213 bin yeni istihdam

KOCAELİ (AA) - Şahin Oktay - Türkiye'de ağustos ayı itibarıyla sanayide istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 213 bin kişi artarak 5 milyon 437 bin oldu.

TÜİK'in "Ağustos 2017 İşgücü İstatistikleri"ne göre, Ağustos 2016'da 5 milyon 224 bin olan sanayi istihdamı, aradan geçen 12 aylık süreçte 213 bin kişi artarak 5 milyon 437 bine ulaştı. Sanayide çalışanların toplam istihdam içindeki payı ise bu yılın ağustos ayında yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

Bu sektörde istihdam edilen 5 milyon 437 bin kişinin 4 milyon 998 bini imalat, 293 bini elektrik, gaz, su temini ve kanalizasyon, 146 bini de madencilik ve taş ocakçılığı alt sektöründe çalışıyor.

İlk defa Nisan 2013'te 5 milyonun üzerine çıkan sanayi istihdamı, ilave 63 bin kişiye daha iş imkanı sunulması halinde 5,5 milyonla tarihi zirveyi görecek.

"Sanayi istihdamındaki artış, üretim ve ihracat artışına katkı sağlamıştır"

Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işsizliğin Türkiye ekonomisinin temel yapısal sorunlarından biri olduğunu belirterek, nüfus artışı, göç ve özellikle kadınların iş gücüne katılım eğilimindeki artışla rekabetçi olma adına teknoloji geliştirme nedeniyle istihdamın başta sanayi sektöründe artmasına rağmen işsizlik oranının yıllardır yüzde 9-11 bandında seyrettiğini söyledi.

"2017 yılındaki istihdam teşvikleri ve Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle sanayide 210 bini aşan istihdam sağlanmıştır ve bu tek başına önemli bir veri olup sektör istihdamının yıllık bazda yüzde 4,1 artışına tekabül etmektedir." diyen Bayraktutan, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından 2017 yılı ilk 8 ayı için açıklanan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yüzde 4,8 artış olduğunu göstermektedir. Sanayi üretimindeki artış oranının sanayi istihdamındaki artıştan fazla olması, verimlilik artışı ve bunu sağlayan teknolojik gelişmenin katkısı ile açıklanabilir. Aynı dönemde sanayi sektörü ihracatında gözlenen yüzde 12,7 düzeyindeki artış bu yorumu desteklemektedir. O halde sanayi istihdamındaki artış, iktisadi açıdan beklendiği gibi üretim ve ihracat artışına katkı sağlamıştır."

Anahtar Kelimeler:
IstihdamProf. Dr. Yusuf BayraktutanSanayiTÜİK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı
Mitsubishi Electric, yenilenen CNC ürünlerini tanıttı
Mitsubishi Electric, yenilenen CNC ürünlerini tanıttı
Kırtasiye sektörünün sorunları ve geleceği masaya yatırıldı
Kırtasiye sektörünün sorunları ve geleceği masaya yatırıldı
Arçelik'ten işletmelere profesyonel Türk kahvesi makinesi
Arçelik'ten işletmelere profesyonel Türk kahvesi makinesi
Allianz'dan
Allianz'dan "Akıllı Kasko"
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
BAGFAŞ'a yurt dışından 5,2 milyon dolarlık sipariş
BAGFAŞ'a yurt dışından 5,2 milyon dolarlık sipariş
Sırp eti, yerli üretimi vurdu: Satışlar durdu
Sırp eti, yerli üretimi vurdu: Satışlar durdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim