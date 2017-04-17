﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Nisan 2017 Pazartesi 14:16

SAWKOOP; 15 Temmuz'un cevabını sandıkta verdik

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, halkın tercihi ile ekonomiye moral geldiğini söyledi.

SAWKOOP; 15 Temmuz'un cevabını sandıkta verdik
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

SAWKOOP; 15 Temmuz'un cevabını sandıkta verdik

Türkiye referandum sonuçlarını tartışırken açıklama yapan Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, halkın tercihi ile ekonomiye moral geldiğini söyledi.

Halk oylamasının ardından yazılı açıklama yapan SAWKOOP Başkanı Çavuş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tırlarla yolları kapatarak tanklara geçit vermediklerini belirterek, “Gün birlik günüdür. Ülkemize her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekir.

Sonuç ‘hayır’ da çıksaydı, yine de ülkemiz için en iyi olanı yapmamız gerekirdi. SAWKOOP olarak ülkemizin içinden geçtiği zor zamanlarda halkımızın yanındayız. İş dünyasının artık önünü görebildiği bir dönem başlamıştır.
Darbe girişimi, Rusya ve Avrupa ile kriz, sınırlarımızdaki gelişmeler vs. birçok sıkıntı yaşayan ülkemizin bundan sonra rahat bir nefes alacağına inanıyoruz. Referandum sonucu ülkemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BoraJet kapanıyor mu BoraJet kapanıyor mu
Odeabank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Odeabank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Yerli motorda dizel tercihi şaşırttı: Tüm dünya yasakladı, üretime alıyoruz Yerli motorda dizel tercihi şaşırttı: Tüm dünya...
Dev AVM satışı iptal edildi Dev AVM satışı iptal edildi
Gişeler kalkıyor Gişeler kalkıyor
Büyükanne maaşları yarın ödeniyor Büyükanne maaşları yarın ödeniyor
Yukarı Çık

BoraJet kapanıyor mu
BoraJet’in Türk Hava Yolları (THY) ile olan anlaşmasının iptalinin ardından 2017 yılını en az 30 milyon...

Haberi Oku