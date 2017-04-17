SAWKOOP; 15 Temmuz'un cevabını sandıkta verdik

Türkiye referandum sonuçlarını tartışırken açıklama yapan) Yönetim Kurulu Başkanı, halkın tercihi ile ekonomiye moral geldiğini söyledi.Halk oylamasının ardından yazılı açıklama yapan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tırlarla yolları kapatarak tanklara geçit vermediklerini belirterek, “Gün birlik günüdür. Ülkemize her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekir.Sonuç ‘hayır’ da çıksaydı, yine de ülkemiz için en iyi olanı yapmamız gerekirdi.olarak ülkemizin içinden geçtiği zor zamanlarda halkımızın yanındayız. İş dünyasının artık önünü görebildiği bir dönem başlamıştır.Darbe girişimi, Rusya ve Avrupa ile kriz, sınırlarımızdaki gelişmeler vs. birçok sıkıntı yaşayan ülkemizin bundan sonra rahat bir nefes alacağına inanıyoruz. Referandum sonucu ülkemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.