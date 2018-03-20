Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116432
ALTIN
165.963
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5096
EURO
4.8170
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Passolig'e ilgi artıyor
Passolig'e ilgi artıyor
Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru
Milli sporcu Erken'den yeni dünya...
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı

Sayıştaydan seçim zarfı açıklaması

Sayıştaydan yapılan açıklamada, "(Seçim zarfı) Denetim raporundaki bilgilerin, DMO Basım İşletme Müdürlüğünün üretim planına ilişkin olduğu, Sayıştay 2016 Yılı Denetim Raporu'nda açıkça belirtilmiştir." denildi.

Sayıştaydan seçim zarfı açıklaması

Sayıştaydan yapılan açıklamada, "(Seçim zarfı) Denetim raporundaki bilgilerin, DMO Basım İşletme Müdürlüğünün üretim planına ilişkin olduğu, Sayıştay 2016 Yılı Denetim Raporu'nda açıkça belirtilmiştir." denildi.

20 Mart 2018 Salı 19:10
Sayıştaydan seçim zarfı açıklaması

ANKARA (AA) - Sayıştay Başkanlığından, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü denetim raporunda seçim zarflarına ilişkin yer alan bilgilerin, DMO'nun üretim planına ilişkin olduğu, bu durumun raporda açıkça belirtildiği bildirildi.

Sayıştay Başkanlığınca, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 55 milyon seçmen için 500 milyon zarf bastırdı. YSK'nın 2019 seçimleri öncesi 500 milyon seçim zarfı sipariş ettiği ortaya çıktı. Bu kadar zarf şaibe yaratır." yönünde basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2016 yılı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Sayıştay Denetim Raporu'nda, DMO Basım İşletme Müdürlüğünce 2016 senesine ilişkin denetim çalışmaları sırasında, denetçilere yazılı iletilen üretim planlaması bilgisine yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YSK'nın DMO'dan talep ettiği 357 milyon adet zarf üretimine ilişkin olarak, DMO Basım İşletme Müdürlüğünce, yıllık üretim kapasitesi 92 milyon, çift vardiya 184 milyon adet olduğundan, muhtemel iş artışlarına hazırlıklı olabilmek amacıyla 150 milyon adet ek zarfa ihtiyaç duyulabileceği öngörüsünde bulunularak üretim planlamasının yapıldığı ifade edilmiştir."

Ocak 2018 itibarıyla 188 milyon 596 bin adet zarfın basımının gerçekleştirildiğinin, 2017 yılına ilişkin denetim çalışmaları sırasında görüldüğünün bildirildiği açıklamada, "Üretimin, YSK'nın talebi doğrultusunda tamamlanacağı şüphesizdir. Yukarıda yer verilen bilgilerin, DMO Basım İşletme Müdürlüğünün üretim planına ilişkin olduğu, Sayıştay 2016 Yılı Denetim Raporu'nda açıkça belirtilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Facebook hakkında soruşturma başlatıldı' iddiası
'Facebook hakkında soruşturma başlatıldı' iddiası
101 yerleşim yeri daha doğalgaza kavuştu
101 yerleşim yeri daha doğalgaza kavuştu
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
46,6 milyon araç sorgusu internetten yapıldı
46,6 milyon araç sorgusu internetten yapıldı
TAEK'ten 'nükleer madde' açıklaması
TAEK'ten 'nükleer madde' açıklaması
NN Hayat ve Emeklilik ile Kolay İK BES'te otomatik katılımı kolaylaştırdı
NN Hayat ve Emeklilik ile Kolay İK BES'te otomatik katılımı kolaylaştırdı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı
TürkAkım'da herhangi bir gecikme öngörülmüyor
TürkAkım'da herhangi bir gecikme öngörülmüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim