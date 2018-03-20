Sayıştaydan seçim zarfı açıklaması

ANKARA (AA) - Sayıştay Başkanlığından, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü denetim raporunda seçim zarflarına ilişkin yer alan bilgilerin, DMO'nun üretim planına ilişkin olduğu, bu durumun raporda açıkça belirtildiği bildirildi.

Sayıştay Başkanlığınca, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 55 milyon seçmen için 500 milyon zarf bastırdı. YSK'nın 2019 seçimleri öncesi 500 milyon seçim zarfı sipariş ettiği ortaya çıktı. Bu kadar zarf şaibe yaratır." yönünde basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2016 yılı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Sayıştay Denetim Raporu'nda, DMO Basım İşletme Müdürlüğünce 2016 senesine ilişkin denetim çalışmaları sırasında, denetçilere yazılı iletilen üretim planlaması bilgisine yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YSK'nın DMO'dan talep ettiği 357 milyon adet zarf üretimine ilişkin olarak, DMO Basım İşletme Müdürlüğünce, yıllık üretim kapasitesi 92 milyon, çift vardiya 184 milyon adet olduğundan, muhtemel iş artışlarına hazırlıklı olabilmek amacıyla 150 milyon adet ek zarfa ihtiyaç duyulabileceği öngörüsünde bulunularak üretim planlamasının yapıldığı ifade edilmiştir."

Ocak 2018 itibarıyla 188 milyon 596 bin adet zarfın basımının gerçekleştirildiğinin, 2017 yılına ilişkin denetim çalışmaları sırasında görüldüğünün bildirildiği açıklamada, "Üretimin, YSK'nın talebi doğrultusunda tamamlanacağı şüphesizdir. Yukarıda yer verilen bilgilerin, DMO Basım İşletme Müdürlüğünün üretim planına ilişkin olduğu, Sayıştay 2016 Yılı Denetim Raporu'nda açıkça belirtilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık