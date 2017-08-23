Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108968
ALTIN
145.071
DOLAR
3.4991
STERLİN
4.4825
EURO
4.1260
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
Fatih Tekke: En etkin transfer Burak Yılmaz
Fatih Tekke: En etkin transfer...
Millilerin rakibi Ukrayna
Millilerin rakibi Ukrayna
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

SeaPearl Ataköy'de yaşam başlıyor

- İlk etabında sona gelinen SeaPearl Ataköy projesinde eylül sonu itibarıyla yaşam başlayacak

SeaPearl Ataköy'de yaşam başlıyor

- İlk etabında sona gelinen SeaPearl Ataköy projesinde eylül sonu itibarıyla yaşam başlayacak

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
SeaPearl Ataköy'de yaşam başlıyor

İSTANBUL (AA) - Kuzu Grup'un Katarlı Qatari Diar şirketiyle ortaklaşa inşa ettiği SeaPearl Ataköy'de ilk etabın sonuna gelindi. Projede eylül sonu itibarıyla yaşam başlayacak.

Kuzu Grup açıklamasına göre,tanıtımı Türkiye ve Dubai'de gerçekleştirilen, satışa çıktığı günden bu yana Türk ve Körfezli yatırımcı tarafından yoğun ilgi gören SeaPearl Ataköy'ün ilk etabında sona yaklaşıldı.

İstanbul'un getiri potansiyeli "en yüksek", "denize sıfır tek premium konut projesi" olan SeaPearl Ataköy'de gelecek ayın sonundan itibaren yaşam başlayacak.

2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle inşa edilen SeaPearl Ataköy'de toplam bin 401 konut yer alıyor. 20 katlı 4 bloktan ve 631 konuttan meydana gelen ilk etapta, alanları 88 ile 398 metrekare arasında değişen 1+1'den 4,5+1'e kadar farlılık gösteren konut tipleri bulunuyor.


- "İhtişam ve lüks kavramlarını yeniden yorumluyor"


Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu, SeaPearl Ataköy'de gelinen son aşamayı değerlendirdi.

SeaPearl Ataköy'ün, Kuzu Grup olarak imza attıkları en kıymetli projelerin başında geldiğine dikkati çeken Kuzu, burada yaşamın başlayacak olmasından son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Kuzu, şunları kaydetti:

"2 etap halinde inşa ettiğimiz SeaPearl Ataköy'ün 631 konutluk ilk etabında sona gelmiş olmak bizler için gurur verici. Yerli ve yabancı yatırımcıdan tam not alan projemiz, sahip olduğu özelliklerle ihtişam ve lüks kavramlarını yeniden yorumluyor. Körfez ülkelerinin üst düzey aileleri, prensler, ülkemizin sanat, siyaset ve spor alanında ün yapmış isimlerinin ilk etabımıza gösterdiği ilgiden son derece mutluyuz.

Şimdi sırada ikinci etabımız var. Tüm enerjimizi yeni etabımıza ve işletmesini Jumeirah'ın üstlendiği otel birimimize vereceğiz. Söz verdiğimiz tarihte 2. etabımızı da tamamlayıp sahiplerine teslim edeceğiz."

Hali hazırda yurt içinde İstanbul ve Ankara, yurt dışında ise İran ve Cezayir'deki projeleriyle ilgilendiklerini belirten Kuzu, yeni projelere 2018 yılında start vereceklerini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Eylül SonuIlk EtapKuzu GrupSeaPearl AtaköyYaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burgan Bank'a 205 milyon dolarlık sendikasyon kredisi 
Burgan Bank'a 205 milyon dolarlık sendikasyon kredisi 
PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek
PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek
Türkiye'deki yumurtalarda
Türkiye'deki yumurtalarda "fipronil" çıkmadı
İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu
İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu
Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi azaldı
Takasbank Genel Müdürü Kayacık, AA Finans Masası'na konuk oldu (1)
Takasbank Genel Müdürü Kayacık, AA Finans Masası'na konuk oldu (1)
Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı
Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı
Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak
Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim