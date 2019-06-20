Seçimlere 72 saat kala, dikkat çeken açıklama

Pentagon'un yan kuruluşu haline gelen Moody's Türkiye'nin kredi notunu kasten düşürürken, bağımsız kuruluşların raporları gelmeye başladı. Türkiye İstanbul seçimlerine odaklanırken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türk ekonomisi ile ilgili olumlu sinyaller geliyor. Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, “Türkiye’de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici" açıklamasında bulundu..



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Fitch Ratings'în gelişen piyasalara ilişkin Londra’da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch’in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek." değerlendirmelerinde bulundu.

