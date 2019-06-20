Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94158
ALTIN
257.487
DOLAR
5.7769
STERLİN
7.3313
EURO
6.5197

Seçimlere 72 saat kala, dikkat çeken açıklama

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin hemen ardından, seçimlere 72 saat kalan Fitch'ten olumlu haberler geldi.

Seçimlere 72 saat kala, dikkat çeken açıklama

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin hemen ardından, seçimlere 72 saat kalan Fitch'ten olumlu haberler geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 19:03
Seçimlere 72 saat kala, dikkat çeken açıklama

Seçimlere 72 saat kala, dikkat çeken açıklama

Pentagon'un yan kuruluşu haline gelen Moody's Türkiye'nin kredi notunu kasten düşürürken, bağımsız kuruluşların raporları gelmeye başladı. Türkiye İstanbul seçimlerine odaklanırken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türk ekonomisi ile ilgili olumlu sinyaller geliyor. Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, “Türkiye’de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici" açıklamasında bulundu..

 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.
Fitch Ratings'în gelişen piyasalara ilişkin Londra’da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch’in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek." değerlendirmelerinde bulundu.
 

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi 
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi 
Kredi notu çetesi gece yarısı harekete geçti
Kredi notu çetesi gece yarısı harekete geçti
Fitch kredi notunu düşürdü dolar fırladı
Fitch kredi notunu düşürdü dolar fırladı
Erdoğan; Ekonomik göstergeler iyi durumda
Erdoğan; Ekonomik göstergeler iyi durumda
Türkiye'nin kredi notuna gece yarısı operasyonu
Türkiye'nin kredi notuna gece yarısı operasyonu
Moody’s’ten Türk lirasına ilişkin değerlendirme
Moody’s’ten Türk lirasına ilişkin değerlendirme
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi
'Not düşürmesine karşın Türkiye büyümeye devam ediyor'
'Not düşürmesine karşın Türkiye büyümeye devam ediyor'
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye için Moody's'te gece yarısı şok karar
Türkiye için Moody's'te gece yarısı şok karar
Günde sadece 1 kilo toplanabilen çilek altın gibi
Günde sadece 1 kilo toplanabilen çilek altın gibi
Astım ve bronşiti olan bu mağaraya koşuyor
Astım ve bronşiti olan bu mağaraya koşuyor
İGDAŞ çalışanlarını 6.5 milyon liraya fit yapacak
İGDAŞ çalışanlarını 6.5 milyon liraya fit yapacak
Sosyal medya üzerinden alış veriş yaparken dikkat edin 
Sosyal medya üzerinden alış veriş yaparken dikkat edin 
Çeşme'de şemsiye ve şezlong anarşisine son
Çeşme'de şemsiye ve şezlong anarşisine son
Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi
Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi
İBB, 200 bin balon, 50 bin fincan takımı alıyor
İBB, 200 bin balon, 50 bin fincan takımı alıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort