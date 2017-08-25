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Seger’den Rusya Atağı: Türk kornası Rusya lideri olacak

Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, ürünleriyle Rusya pazarında liderlik tahtına göz dikti.

Seger’den Rusya Atağı: Türk kornası Rusya lideri olacak

Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, ürünleriyle Rusya pazarında liderlik tahtına göz dikti.

25 Ağustos 2017 Cuma 10:35
Seger’den Rusya Atağı: Türk kornası Rusya lideri olacak

Seger’den Rusya Atağı: Türk kornası Rusya lideri olacak


Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, 21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenen Mims Automechanika Moskova 2017 Fuarı’na katılarak dünya otomotiv endüstrisinin devleriyle bir araya geldi. Rusya pazarının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun, bu amaçla fuar öncesinde, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdükleri Rusya satış ofisini de açtıklarını kaydetti.


Bugün ülkemizde ve dünyada önemli araç üreticileri ile yaptığı anlaşmalarla elektrikli ve havalı korna üretiminde bir dünya markası haline gelen Seger, Moskova’da otomotiv endüstrisini bir araya getiren Mims Automechanika Moskova 2017 Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluştu. Fuarda dünyanın önde gelen otomotiv markaları ile buluşan Seger, standında yeni ürünlerini sergiledi.


Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun, Seger olarak öncelikli hedef pazarının Rusya olduğunu belirterek “Mims Automechanika Moskova 2017 Fuarı bu nedenle Seger açısından çok özel bir öneme sahip. Rusya’da hem OEM tarafında hem de after market tarafında Seger için yakalayabileceğimiz fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla , “fuar öncesinde uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğümüz Rusya satış ofisimizi açtık” dedi.


Yüzde 5’lik ihracat artışı bekliyoruz

Geçen yıl 2015’e göre yaklaşık yüzde 11’lik bir artış ile ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Coşkun, bu yıl ise yüzde 5’lik ihracat artışı beklediklerini ifade ederek “Vizyonumuz hem OEM tarafında hem de satış sonrası yenileme pazarında tercih edilen, izlenen global bir korna markası olabilmek. Bu vizyon doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında markalaşma çalışmalarına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KornaSeger
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